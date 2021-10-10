"Пригласите Монзуль в АПЛ". Украинскую женщину-арбитра похвалили за дебют на матче сборной Англии

Екатерина Монзуль отлично отработала на матче Лиги наций и впечатлила болельщиков, журналистов и игроков.

Арбитр из Украины Екатерина Монзуль стала главным судьей на матче отборочного матча ЧМ-2022 среди мужчин Андорра – Англия.

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Украинка уже во второй раз работала главным арбитром на отборе на чемпионат мира в Катаре. До этого в марте этого года украинка судила матч Австрия – Фарерские острова.

Зато матч сборной Англии женщина судила впервые в истории. После матча работу рефери похвалил основной нападающий сборной Англии Харри Кейн.

Он написал в твиттере, что "этот случай должен стать первым из многих", намекая на проблему, что женщинам редко доверяют судить мужские футбольные матчи и эту ситуацию нужно исправить.

"Это историческое событие и сборная Англии сделала еще один шаг, чтобы выйти на чемпионат мира", – добавил Харри Кейн.

До игры на этот момент обратил внимание главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. Тренер обратил внимание на проблему гендерного неравенства в футболе и заявил, что на самом деле не важен пол судьи, а важен уровень работы его и знаний.

Журналисты и болельщики очень хорошо оценили работу украинки Монзуль после игры.

"Мне кажется, что самый большой комплимент, который мы можем сделать Екатерине Монзуль, – это то, что мы почти не обращали внимание, кто судит матч. Это самый главный критерий для рефери, мужчины или женщины", – написал журналист Daily Mail Сами Мокбел.

Также украинку похвалили за смелость в некоторых эпизодах этого матча, заметив, что она не боится поднять руку и дать заслуживающему футболисту желтую карточку.

"Она была на поле просто великолепной", – считает пользователь @James_Abbott7.

Некоторые пользователи так впечатлились работой Екатерины Монзуль, что просили ее пригласить на работу в английскую премьер-лигу.