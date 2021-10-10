Cборная Италии обыграла Бельгию и стала бронзовым призером Лиги Наций

Италия сумела добавить бронзу Лиги Наций к выигранному чемпионату Европы в этом году.

Сегодня, 10 октября, в Риме (Италия), завершился матч за третье место в финальном турнире Лиги наций.

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Сборная Италии, которая являлась хозяином финальной части турнира, победила сборную Бельгии, которая в матче за 3-е место решила не использовать часть своих лидеров команды.

Итальянцы дважды забили в первой половине второго тайма ослабленной сборной Бельгии и сумели довести матч до победы. Сначала отличился полузащитник "Интера" Николо Барелла, который даже попал в итоговый список претендентов на "Золотой мяч" этого сезона, а позже с пенальти удвоил преимущество нападающий "Сассуоло" Доменико Берарди, которого ранее тренировал нынешний тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

Гол престижа удалось забить молодому бельгийцу Шарлю де Кетеларе, который представляет "Брюгге".

Кроме победы, итальянцам покорилось еще одно историческое достижение. Нынешний основной вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал самым молодым капитаном команды в истории сборной Италии за последние 56 лет. Итальянский кипер вывел команды на поле в статусе капитана в возрасте 22 лет.

Лига наций. Матч за третье место

Италия — Бельгия — 2:1 (0:0)

Голы: Барелла (46), Берарди (65, пенальти) — де Кетеларе (86).

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Ачерби, Бастони, Эмерсон, Барелла (Кристанте, 70), Локателли, Пеллегрини (Жоржиньо, 70), Берарди (Инсинье, 90+1), Распадори (Кен, 65), Кьеза (Бернардески, 90+1).

Бельгия: Куртуа, Алдервейрельд, Денайер, Вертонген, Кастань, Витсель, Тилеманс (де Брюйне, 59), Салемакерс (де Кетеларе, 59), Ванакен, Батшуайи, Карраско (Троссар, 87).