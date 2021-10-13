"Его интеллект подавляет наши примитивные планы": украинский клуб высмеял прощание со своим футболистом
Клуб из Галича написал саркастический пост, посвященный бывшему игроку.
"Карпаты" Галич высмеяли расторжение контракта со своим бывшим футболистом.
"С огромной грустью нам пришлось попрощаться с лидером команды, но мы понимали, что игрок такого уровня заслуживает выступать в более высоком дивизионе. Формы Ярослава Деды совсем не вмещаются в рамки нашего молодого и маленького клуба, а его интеллект подавляет наши примитивные стратегические планы по дальнейшему развитию, сводя их к понятию "аферы", – саркастически заявляет клуб на официальном сайте.
Также футбольный клуб намекнул, что травмы футболиста были связаны с его лишним весом, а также о проблемах с алкоголем.
"Вынуждены признать, что мы плохо лечили Ярослава. И хотя клубные врачи убеждали, что все его травмы — следствие чрезмерного лишнего веса, а процент жира в организме превышает все адекватные нормы, мы в это не верили. Перед тем, как клуб расторг контракт с Дедой, он вынужденно пропустил три недели тренировок по уважительной причине — у него болело горло. Злые языки цинично шутили, что это из-за чрезмерного употребления холодного пива и других алкогольных напитков из морозилки — мы опять же не верили", – сообщает клуб.
ФК "Карпаты" Галич намекает также, что футболист часто нарушал дисциплину.
"Разве в здравом уме можно себе представить, чтобы футболист-профессионал употреблял столько алкоголя и курил как паровоз? Ни в коем случае. Это все клевета завистников. Настойчиво всех просим не распространять разные глупости о наших игроков, хоть и бывших. Уверены, что они ничем подобным не занимаются", – пишут "Карпаты".
Клуб с сарказмом рассказывает о роли футболиста в команде. Также "Карпаты" намекают, что футболист обращался с просьбой выплачивать зарплату заранее и даже занимал деньги и отказывался от помощи психолога.
Также клуб рассказал в насмешливом тоне, почему решили расторгнуть соглашение по обоюдному согласию.
"Финальным аккордом стало досадное недоразумение, за которое мы искренне каемся и просим у Ярослава прощения. Главный тренер посмел переместить Деду с любимого насиженного места в центральном круге на фланг! На фланг, где нужно постоянно бегать, возвращаться в оборону, выкладываться по полной, а не халявить и реально уставать.
И Ярослав, как настоящий мужчина, выразил свое возмущение и сказал, что на фланге он играть не будет. Категорически. Такое требование Ярослава была абсолютно адекватным и справедливым. "Карпаты" Галич не придумали ничего лучшего, чем пригласить игрока в офис и предложить ему расторгнуть контракт по соглашению сторон", – сообщается в заявлении клуба.