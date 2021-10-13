"Его интеллект подавляет наши примитивные планы": украинский клуб высмеял прощание со своим футболистом

Клуб из Галича написал саркастический пост, посвященный бывшему игроку.

"Карпаты" Галич высмеяли расторжение контракта со своим бывшим футболистом.

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"С огромной грустью нам пришлось попрощаться с лидером команды, но мы понимали, что игрок такого уровня заслуживает выступать в более высоком дивизионе. Формы Ярослава Деды совсем не вмещаются в рамки нашего молодого и маленького клуба, а его интеллект подавляет наши примитивные стратегические планы по дальнейшему развитию, сводя их к понятию "аферы", – саркастически заявляет клуб на официальном сайте.

Также футбольный клуб намекнул, что травмы футболиста были связаны с его лишним весом, а также о проблемах с алкоголем.

"Вынуждены признать, что мы плохо лечили Ярослава. И хотя клубные врачи убеждали, что все его травмы — следствие чрезмерного лишнего веса, а процент жира в организме превышает все адекватные нормы, мы в это не верили. Перед тем, как клуб расторг контракт с Дедой, он вынужденно пропустил три недели тренировок по уважительной причине — у него болело горло. Злые языки цинично шутили, что это из-за чрезмерного употребления холодного пива и других алкогольных напитков из морозилки — мы опять же не верили", – сообщает клуб.

ФК "Карпаты" Галич намекает также, что футболист часто нарушал дисциплину.

"Разве в здравом уме можно себе представить, чтобы футболист-профессионал употреблял столько алкоголя и курил как паровоз? Ни в коем случае. Это все клевета завистников. Настойчиво всех просим не распространять разные глупости о наших игроков, хоть и бывших. Уверены, что они ничем подобным не занимаются", – пишут "Карпаты".

Клуб с сарказмом рассказывает о роли футболиста в команде. Также "Карпаты" намекают, что футболист обращался с просьбой выплачивать зарплату заранее и даже занимал деньги и отказывался от помощи психолога.

Также клуб рассказал в насмешливом тоне, почему решили расторгнуть соглашение по обоюдному согласию.

"Финальным аккордом стало досадное недоразумение, за которое мы искренне каемся и просим у Ярослава прощения. Главный тренер посмел переместить Деду с любимого насиженного места в центральном круге на фланг! На фланг, где нужно постоянно бегать, возвращаться в оборону, выкладываться по полной, а не халявить и реально уставать.

И Ярослав, как настоящий мужчина, выразил свое возмущение и сказал, что на фланге он играть не будет. Категорически. Такое требование Ярослава была абсолютно адекватным и справедливым. "Карпаты" Галич не придумали ничего лучшего, чем пригласить игрока в офис и предложить ему расторгнуть контракт по соглашению сторон", – сообщается в заявлении клуба.