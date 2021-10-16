Бывшая звезда "Барселоны" предложила бесплатно играть за клуб во время кризиса

Легендарный защитник "Барселоны" может вернуться в команду этой зимой.

Бывший защитник "Барселоны" Дани Алвес предложил свои услуги своему бывшему клубу, испытывающему сейчас трудности, сообщает испанский AS.

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38-летний защитник уже связался с представителями "Барселоны" и в личном общении признался, что в любой момент готов помочь своей бывшей команде. Дани Алвес озвучил, что сможет присоединиться к "Барселоне" уже 1 января.

Футболист не стал требовать личный контракт, заявив, что вопрос денег абсолютно не стоит и он готов работать за минимальную разрешенную зарплату, либо и вовсе бесплатно.

Сейчас "Барселона" взяла паузу в переговорах, чтобы определиться, соглашаться ли на такие условия. Руководство клуба хочет проконсультироваться со специалистами по этому вопросу.

В свою очередь, Дани Алвес попросил своих агентов приостановить переговоры с другими клубами, пока "Барселона" не даст свой ответ по поводу возможного сотрудничества.

В начале сентября расторг свой контракт с бразильским "Сан-Паулу" из-за того, что у клубу возникли финансовые проблемы и он уже не может платить футболисту. После этого Дани Алвес заявлял, что до конца 2021 года ни с кем не будет подписывать соглашение.

Напомним, что Дани Алвес играл за "Барселону" в период с 2008 по 2016 годы. С бразильцем в составе "Барселона" трижды побеждала в Лиге чемпионов, шесть раз выигрывала чемпионат Испании, четырежды выигрывала Кубок Испании и Суперкубок Испании.

Напомним, что этим летом из-за проблем с финансами клуб не сумел договориться о продлении контракта с легендой клуба Лионелем Месси. Также клуб покинул в это трансферное окно нападающий Антуан Гризманн.