Сборная Украины по баскетболу планирует натурализовать защитника из США

Игрок еще не натурализован, но уже находится в расширенном списке игроков сборной Украины.

Американский защитник "Киев-Баскета" Майк Кэффи может получить украинское гражданство и играть за сборную Украины в будущем. Об этом сообщил менеджер сборной Украины Андрей Лебедев.

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По словам главного тренера команды, Кэффи будет натурализован, когда получит украинский паспорт. Пока этого не случилось он занесен в расширенный список претендентов на попадание в сборную Украины.

"Кандидатура Майка Кэффи обсуждается в вопросе натурализации, в расширенном списке игроков сборной Украины на ближайшие матчи он присутствует. Другой вопрос, что мы не можем его использовать, пока он физически не получил украинской гражданство. Будет паспорт – будут разговоры, а пока мы вынуждены идти дальше. Будет видно", – сказал Лебедев порталу basket.com.ua.

Баскетбольная сборная Украины в ноябре проведет матчи квалификации к чемпионату мира 2023. В первых отборочных матчах наши баскетболисты сыграют с Грузией (26 ноября) и Северной Македонией (29 ноября). Остальные матчи, включая сборную Испании, состоятся уже в следующем году.

Кэффи выступает за "Киев-Баскет" в регулярном чемпионате Украины. В последнем матче его команда уступила действующему чемпиону Украины "Прометею" со счетом 63:90. Американец провел 21 минуту на паркете, за которые успел набрать 7 очков, сделать три подбора и три ассиста.

В прошлом сезоне Кэффи стал самым полезным игроком чемпионата Украины, выступая за "Запорожье".

Майк Кэффи играет на позиции разыгрывающего защитника, начал баскетбольную карьеру в 2015 году, но так и не сыграл в НБА. Кэффи никогда не выступал за сборную США или другие страны на международном уровне, поэтому сможет быть заигран за сборную Украины.