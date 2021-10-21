Усик купил машину стоимостью более миллиона евро после победы над Джошуа (видео)

Украинский боксер приобрел еще один автомобиль в свою коллекцию.

Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик сделал себе подарок после победы над Энтони Джошуа.

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Усик показал свой новый автомобиль, выложив в социальных сетях фотографии за рулем новой машины. Боксер купил себе шестиколесный гелендваген Mercedes-Benz G63 AMG, который может стоить больше миллиона евро.

[ + – ] Новая машина Усика Фото: Скриншот

Любопытно, что в конце августа Усик уже приобретал себе новый автомобиль – Audi RS Q8 (стоимостью от 155 тысяч евро до 190 тысяч евро – в зависимости от комплектации).

Напомним, что на победу над Энтони Джошуа Александр Усик получил рекордный гонорар за свою карьеру. От разных коммерческих показателей бой мог составить от 3,5 до 17,5 миллионов евро.

Усик победил Джошуа единогласным решением судей и забрал у британца все пояса. После поражения Джошуа активировал поединок-реванш на бой с украинцем. Точная дата реванша пока неизвестна, но ожидается, что бой пройдет весной 2022 года. Среди мест возможного проведения реванша рассматривается Британия, Украина, США и Саудовская Аравия.

Также на бой с Усиком претендует чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, который защитил свой титул в трилогии с Деонтеем Уайлдером. У британца должна была состояться обязательная защита титула с победителем пары Отто Валлин – Диллиан Уайт, но этот бой так и не состоится в конце октября из-за травмы плеча, которую получил Уайт.

Отец Фьюри заявил, что его сын хочет проводить бой только с Усиком, иначе он закончит карьеру, так как больше не видит себе равных соперников в ринге.