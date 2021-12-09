"Погружение в покер": международный бренд GGPoker представил первого украинского амбассадора

Международный бренд GGPoker представил первого украинского амбассадора. Это успешный игрок и популярный стример Денис SantaZzz Чуфарин. Известный в комьюнити профессиональный покерист — еще и профессиональный дайвер. Поэтому презентация амбассадора состоялась в необычном формате. Дайвинг и покер, действительно, имеют много общего — например, ряд терминов. Отыскать параллели и стать участником множества конкурсов призывают на официальных страницах украинского GGPoker в соцсетях.

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Напомним, международный бренд GGPoker (ООО "НСУС ЮА") получил лицензию на деятельность в Украине 11 августа 2021 года. Среди преимуществ онлайн покер-рума — комфортная игра, технологичный софт, ряд уникальных продуктов и большое комьюнити игроков разных уровней.

GG успешно сотрудничает со звездами мировой индустрии. Представителями бренда являются обладатель шести браслетов Мировой серии покера, "Игрок десятилетия" по версии GPI канадец Даниэль Негреану; легендарный американский покерист и актер Дэн Билзерян; лучший игрок Германии, которого называют "покерным вундеркиндом", Федор Хольц.

Также GGPoker известен благодаря проведению самых масштабных покерных турниров. В 2020-том за грандиозное онлайн-событие WSOP (Мировая серия покера) с призовыми 27,5 млн долларов покер-рум получил награду Книги рекордов Гиннесса.