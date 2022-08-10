ФБУ: Решение об "избрании" Кирилла Шевченко отменено, созываемая им конференция — незаконна

Контрольно-дисциплинарная комиссия Федерации бокса Украины отменила решение, которым президентом ФБУ якобы был избран Кирилл Шевченко, а также признала несанкционированными сборы, которые он анонсировал на 9 августа под видом "Внеочередной конференции ФБУ".

Согласно опубликованному решению КДК, проводить конференции уполномочено исключительно Бюро ФБУ. Что касается сборов 9 августа, то их организовали неуполномоченные лица, в отношении которых накануне были введены санкции — пожизненный запрет на деятельность в боксе.

Соответственно, эта "конференция" и все принятые ею решения признаны незаконными. В том числе, утверждение новой редакции Статута организации, смену руководящих органов ФБУ, утверждение новой символики и тд. "Такие сборы нарушают порядок созыва Конференций ФБУ, нарушают Статут ФБУ, подрывают престиж, авторитет и единство Федерации бокса Украины и являются незаконными", — сказано в решении.

Ранее ФБУ исключила из своего состава 10 региональных ячеек. Таким образом, по состоянию на сегодня, федерация насчитывает 13 представительств: в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Запорожской, Львовской, Луганской, Николаевской, Тернопольской, Херсонской, Черновицкой и Черкасской областях Украины.

Кроме того, введены санкции против 26 лиц, которые участвовали в незаконной "конференции ФБУ" 22 февраля 2022 года. Результатом этой "конференции" стал рейдерский захват ФБУ, который возглавил Кирилл Шевченко.

Международная (IBA) и Европейская федерации бокса (EUBC) также не признали Шевченко новым главой ФБУ. Они подтвердили полномочия Владимира Продивуса как единственного законного президента Федерации бокса Украины.