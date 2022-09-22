Спортивный клуб Parimatch Fight Academy не намерен закрываться несмотря на войну

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Спортивный клуб Parimatch Fight Academy не намерен закрываться и продолжает развиваться.

Об этом рассказал генеральный директор Parimatch Fight Academy Андрей Лимонтов,

"Не смотря на войну и большие сложности для любого бизнеса, которые она несет, мы твердо намерены продолжать развивать наш спортклуб и уж точно не собираемся закрываться. У нас есть как минимум две серьезные причины для этого", — говорит Лимонтов.

Во-первых, это уверенность в том, что спортклуб, как бизнес, имеет все шансы на успех. "Спорт в широком понимании этого слова в Украине становится все более популярным. Это подтверждают маркетинговые исследования и поведение наших конкурентов, которые инвестировали в обновление своих залов даже в сложные ковидные времена", — отметил он.

Во-вторых, замечает Андрей, это обязательства перед клиентами. "Может это пафосно звучит, но мы несем перед ними ответственность. Мы изначально поставили на развитие клубной культуры, на долгосрочные отношения и не собираемся хоронить долгосрочные инвестиции. Мы начали бизнес перед пандемией, которая также нанесла по нам удар. Но мы выстояли. В том числе и благодаря нашему вкладу в клиентов. Когда отменили ограничения именно члены клуба привели к нам новых клиентов", — говорит Лимонтов.

Он подтвердил, что сейчас клуб не окупает сам себя и продолжает работать благодаря инвестициям. Но это позиция компании – продолжать до победы. Тем более, что самые главные, капитальные инвестиции, уже сделаны.

"Бросить все – было бы и неразумно и неспортивно", — сказал он.

Спортивный клуб Parimatch Fight Academy открылся в Киеве в ноябре 2019 года. В спортивном клубе развивают фитнес-направление, силовые тренировки и занятия боевыми искусствами, а также миксы этих спортивных практик.