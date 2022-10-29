Чемпионат мира по футболу в Катаре: группы, прогнозы, расписание матчей, где смотреть

20 ноября состоится матч открытия 22-го чемпионата мира по футболу — сборная Катара сыграет против Эквадора на стадионе "Аль-Байт" в Эль-Хауре, пригороде Дохи. Фокус публикует составы групп и полное расписание всех 64 матчей.

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C 20 ноября по 18 декабря 32 национальные футбольные сборные будут соревноваться за Кубок мира, который впервые пройдет зимой и в первые на Ближнем Востоке. Действующий чемпион, Франция, столкнется с жесткой конкуренцией со стороны Бразилии, Испании, Аргентины и Бельгии, футболисты которых тоже не прочь поднять над головой заветный трофей.

Англию, финалиста прошлогоднего чемпионата Европы, причисляют к фаворитам турнира в Катаре, а некоторые другие европейские сборные, которые обычно на слуху, такие, как Португалия или Нидерланды, относят к темным лошадкам мундиаля.

Где и когда пройдет ЧМ по футболу 2022

Групповой этап : 21 ноября – 2 декабря

: 21 ноября – 2 декабря 1/8 финала : 3 – 6 декабря

: 3 – 6 декабря 1/4 финала : 9 – 10 декабря

: 9 – 10 декабря 1/2 финала : 13 – 14 декабря

: 13 – 14 декабря Матч за третье место : 17 декабря

: 17 декабря Финал: 18 декабря.

Чемпионат мира-2022 в Катаре: группы сборных

[ + – ] Чемпионат мира по футболу: таблица групп

Участники Чемпионата мира по футболу 2022

Группа А

1. Эквадор

2. Сенегал

3. Нидерланды

4. Катар

Группа B

1. Уэльс

2. Иран

3. США

4. Англия

Группа С

1. Саудовская Аравия

2. Польша

3. Мексика

4. Аргентина

Группа D

1. Австралия

2. Тунис

3. Дания

4. Франция

Группа E

1. Коста-Рика

2. Япония

3. Германия

4. Испания

Группа F

1. Канада

2. Марокко

3. Хорватия

4. Бельгия

Группа G

1. Камерун

2. Сербия

3. Швейцария

4. Бразилия

Группа H

1. Гана

2. Южная Корея

3. Уругвай

4. Португалия

[ + – ] Чемпионат мира по футболу 2022 Фото: The Sun

Расписание матчей Чемпионата мира по футболу в Катаре

Когда пройдет ЧМ-2022 : с 20 ноября 2022 г. по 18 декабря 2022.

: с 20 ноября 2022 г. по 18 декабря 2022. Время начала матчей группового этапа : 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 (по киевскому времени)

: 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 (по киевскому времени) Страна: Катар

Расписание группы А

20 ноября: Катар – Эквадор – стадион "Аль-Байт", Эль-Хаур, пригород Дохи — 12:00

21 ноября: Сенегал — Нидерланды — стадион Аль-Тумама, Эль-Хаур, пригород Дохи — 12:00

25 ноября: Катар — Сенегал — стадион "Аль-Тумама", Эль-Хаур — 13:00

25 ноября: Нидерланды – Эквадор – "Международный стадион Халифа", Эр-Райян – 18:00

29 ноября: Нидерланды — Катар — стадион "Эль-Байт", Эль-Хаур — 17:00

29 ноября: Эквадор — Сенегал — "Международный стадион Халифа", Эр-Райян — 17:00

Расписание матчей группы B

21 ноября: Англия – Иран – "Международный стадион Халифа", Эр-Райян – 15:00

21 ноября: США – Уэльс – "Стадион Ахмеда бин Али", Эр-Райян 21:00

25 ноября: Англия – США – стадион "Аль-Байт", Эль-Хаур, — 21:00

25 ноября: Уэльс – Иран – стадион "Ахмед бин Али", Эр-Райян – 12:00

29 ноября: Уэльс – Англия – стадион "Ахмед бин Али", Эр-Райян – 21:00

29 ноября: Иран – США – стадион "Аль-Тумама", Эль-Хаур – 21:00

Расписание матчей группы С

22 ноября: Аргентина – Саудовская Аравия – Lusail Iconic Stadium, Лусаил – 12:00

22 ноября: Мексика – Польша – "Стадион 974", Доха – 18:00

26 ноября: Аргентина – Мексика – Lusail Iconic Stadium, Лусаил – 21:00

26 ноября: Польша – Саудовская Аравия – Education City Stadium, Эр-Райян – 15:00

30 ноября: Польша – Аргентина – "Стадион 974", Доха – 21:00

30 ноября: Саудовская Аравия – Мексика – Lusail Iconic Stadium, Лусаил – 21:00

Расписание матчей группы D

22 ноября: Франция – Австралия – стадион "Эль-Джануб", Эль Вакре – 21:00

22 ноября: Дания – Тунис – Education City Stadium, Эр-Райян – 15:00

26 ноября: Франция – Дания – "Стадион 974", Доха – 18:00

26 ноября: Тунис – Австралия – стадион "Аль-Джануб", Эль Вакре — 12:00

30 ноября: Тунис – Франция – Education City Stadium, Эр-Райян – 17:00

30 ноября: Австралия – Дания – стадион "Аль-Джануб", Эль Вакре — 17:00

Расписание матчей группы Е

23 ноября: Испания – Коста-Рика – стадион "Аль-Тумама", Эль-Хаур – 18:00

23 ноября: Германия – Япония – "Международный стадион Халифа", Эр-Райян – 15:00

27 ноября: Испания – Германия – стадион "Аль-Байт", Эль-Хаур – 21:00

27 ноября: Япония – Коста-Рика – стадион "Ахмед бин Али", Эр-Райян – 12:00

1 декабря: Япония – Испания – "Международный стадион Халифа", Эр-Райян – 21:00

1 декабря: Коста-Рика — Германия — стадион "Аль-Байт", Эль-Хаур — 21:00

Расписание матчей группы F

23 ноября: Бельгия – Канада – стадион "Ахмед бин Али", Эр-Райян – 21:00

23 ноября: Марокко – Хорватия – стадион "Эль-Байт", Эль-Хаур – 12:00

27 ноября: Бельгия — Марокко — стадион "Аль-Тумама", Эль-Хаур – 15:00

27 ноября: Хорватия – Канада – "Международный стадион Халифа", Эр-Райян – 18:00

1 декабря: Хорватия – Бельгия – стадион "Ахмед бин Али", Эр-Райян – 17:00

1 декабря: Канада – Марокко – стадион "Аль-Тумама", Эль-Хаур – 17:00

Расписание матчей группы G

24 ноября: Бразилия — Сербия — Lusail Iconic Stadium, Лусаил — 21:00

24 ноября: Швейцария — Камерун — стадион "Эль-Джануб", Эль Вакре — 12:00

28 ноября: Бразилия — Швейцария — "Стадион 974", Доха — 18:00

28 ноября: Камерун — Сербия — "Эль-Джануб", Эль Вакре — 12:00.

2 декабря: Камерун — Бразилия — Lusail Iconic Stadium, Лусаил — 21:00

2 декабря: Сербия – Швейцария – "Стадион 974", Доха – 21:00

Расписание матчей группы H

24 ноября: Португалия – Гана – "Стадион 974", Доха – 18:00

24 ноября: Уругвай — Южная Корея — Education City Stadium, Эр-Райян — 15:00

28 ноября: Португалия – Уругвай – Lusail Iconic Stadium, Лусаил – 21:00

28 ноября: Южная Корея — Гана — Education City Stadium, Эр-Райян — 15:00

2 декабря: Южная Корея – Португалия – Education City Stadium, Эр-Райян – 17:00

2 декабря: Гана — Уругвай — стадион "Эль-Джануб", Эль Вакре — 17:00

[ + – ] ЧМ-2022: таблица

Расписание 1/8 финала

3 декабря: 1-е место группы А – 2-е место группы B – "Международный стадион Халифа", Эр-Райян —17:00 (матч 49)

3 декабря: 1-е место группы C – 2-е место группы D – стадион "Ахмед бин Али", Эр-Райян – 21:00 (матч 50)

4 декабря: 1-е место группы D – 2-е место группы C – стадион Аль-Тумама, Эль-Хаур – 17:00 (матч 52)

4 декабря: 1-е место группы B – 2-е место группы A – стадион "Эль-Байт", Эль-Хаур – 21:00 (матч 51)

5 декабря: 1-е место группы E – 2-е место группы F – "Эль-Джануб", Эль Вакре – 17:00 (матч 53)

5 декабря: 1-е место группы G – 2-е место группы H – "Стадион 974", Доха – 21:00 (матч 54)

6 декабря: 1-е место группы F – 2-е место группы E – Education City Stadium, Эр-Райян – 17:00 (матч 55)

17:00 (матч 55) 6 декабря: 1-е место группы H – 2-е место группы G – Lusail Iconic Stadium, Лусаил – 21:00 (матч 56)

Расписание четвертьфиналов

9 декабря: Победитель матча 53 – Победитель матча 54 – Education City Stadium, Эр-Райян – 17:00 (матч 58)

9 декабря: Победитель матча 49 – Победитель матча 50 – Lusail Iconic Stadium, Лусаил – 21:00 (матч 57)

10 декабря: Победитель матча 55 – Победитель матча 56 – стадион "Аль-Тумама", Эль-Хаур – 17:00 (матч 60)

10 декабря: Победитель матча 51 – Победитель матча 52 – стадион "Эль-Байт", Эль-Хаур – 21:00 (матч 59)

Расписание полуфиналов

14 декабря: Победитель матча 59 – Победитель матча 60 – стадион "Эль-Байт", Эль-Хаур – 21:00 (матч 62)

13 декабря: Победитель матча 57 – Победитель матча 58 – Lusail Iconic Stadium, Лусаил – 21:00 (матч 61)

Матч за третье место

17 декабря: Проигравший матча 61 – Проигравший матча 62 – "Международный стадион Халифа", Эр-Райян – 18:00

Финал

18 декабря: Победитель матча 61 – Победитель матча 62 – Lusail Iconic Stadium, Лусаил – 18:00

Где покажут ЧМ по футболу 2022

Главными претендентами на освещение событий мирового первенства для украинской аудитории остаются Setanta Sports и Megogo. Матчи ЧМ 2022, возможно, не будут общедоступными, как во время предыдущих чемпионатов, и для просмотра понадобится подписка на стриминговый сервис.

Вопрос о том, кто будет транслировать ЧМ 2022, остается открытым. В конечном итоге чемпионат могут показывать в смешанном формате — часть матчей на канале "Перший", остальные — на сайте "Суспільне". Подобную схему уже опробовали на недавнем футзальном Евро. Онлайн-трансляции должны быть бесплатными, но все зависит от решения владельцев прав на трансляцию матчей.

ЧМ-2022 по футболу: букмекеры определились с фаворитом

Бразилия

Бразильцы едут в Катар в статусе главных претендентов на победу. В опубликованном в начале октябре рейтинге сборных команд ФИФА пентакампеоны еще больше увеличили отрыв от идущей второй бельгийской сборной.

Надо сказать, что букмекерские конторы и ФИФА оценивают силу сборных команд по-разному. Но вот в случае команды Бразилии мнения и тех, и других сходятся.

[ + – ] Фавориты ЧМ-2022 в Катере, по версии букмекеров

"Селесао" — единственная команда, которая участвовала во всех чемпионатах мира — в Катаре попытается выиграть свой шестой кубок.

По словам тренера Тите, вся россыпь талантов группы атаки — Винисиус Жуниор, Рафинья, Ришарлисон, Энтони, Жезус, Неймар — получит возможность себя проявить.

"У каждого матча свои особенности, понадобится что-то корректировать, но мы не будем менять игровой план. Будем навязывать свою игру [сопернику]", — говорил Тите в преддверии чемпионата.

Свои недавние товарищеские матчи — против Ганы и Туниса — бразильцы выиграли.

Ставки на итоговую победу этой латиноамериканской команды на ЧМ-2022 оцениваются как 4 к 1.

Франция

Действующий чемпион мира сборная Франции выиграла и Лигу наций 2021 года, однако на следующем Евро вылетела в 1/8. Вероятность успеха "галльских петухов", по мнению букмекеров, 6 к 1.

Англия и Испания

В списке претендентов на победу у англичан и испанцев похожие котировки — 7 к 1 и 8 к 1, соответственно.

Аргентина

Вероятность третьей по счету победы "альбиселесте" на чемпионатах мира составляет 7 к 1.

Германия

После нокаута английской сборной от Германии в полуфинале ЧМ 90 года в Италии Гарри Линекер объяснил, что "футбол — штука простая: 22 человека бегают за мячом 90 минут, а в конце выигрывают немцы".

В последующие годы исходная формула претерпевала изменения…

[ + – ] Твит Гари Линекера о немцах, которые каким-то образом умудряются выигрывать

А после победы англичан над немцами в 2020-м автор и вовсе решил, что она себя уже исчерпала:

[ + – ] Твит Гари Линекера о его же крылатой фразе о немцах

Как бы то ни было, "немецкая машина" практически всегда в списке фаворитов любого турнира, в котором участвует. Вероятность победы Германии в Катаре — 10 к 1.

[ + – ] Нападающий/полузащитник сборной Германии Томас Мюллер не может поверить в то, что проиграл дуэль голкиперу

Португалия

"Команда избранных" занимает в списке фаворитов Чемпионата мира седьмую строчку, ставка на победу португальцев — 12/1.

[ + – ] Для Роналду и Месси ЧМ-2022, судя по всему, станет последним, в котором они теоретически могут сыграть друг против друга

Нидерланды и Бельгия

На победу каждой из этих стран Бенилюкса букмекеры дают одинаковый прогноз: 12/1.

Для золотого бельгийского поколения — сильнейшей европейской сборной, согласно рейтингу ФИФА, ЧМ в Катаре станет, пожалуй, последней возможностью выиграть международный трофей.

Вместе с тем, в своем недавнем матче в Лиге наций бельгийцы уступили на выезде Нидерландам — 1:0, а в домашнем матче против соседей и вовсе были разгромлены — 1:4.

Дания

Датчане на десятом месте в списке претендентов на золото Чемпионата мира в Катаре. Сумму ставки на их триумфе можно будет умножить на 28.

Катар, Саудовская Аравия и Гана

Слабейшими сборными чемпионата, согласно рейтингу ФИФА, считаются Катар (50-й в рейтинге), Саудовская Аравия (51) и Гана (61).

Коэффициенты на победу на ЧМ-2022 слабейших команд:

Катар – 250/1

Гана – 150/1

Саудовская Аравия – 500/1

Иран – 500/1

Коста рика – 500/1

Какие команды пропустят Чемпионат мира 2022 в Катаре

Италия

[ + – ] Нападающий сборной Италии Доменико Берарди

Италия — самая рейтинговая команда из тех, что не попали в Катар. Команда "Скуадра Адзурра" — чемпион Европы, который находится на 6 строчке в рейтинге сборных ФИФА, — уступила в квалификации Северной Македонии. Как бы то ни было, итальянцы пропускают уже второе мировое первенство кряду.

[ + – ] Сборная Италии — на 6-й строчке в рейтинге национальных сборных

Колумбия

Одна из сильнейших команд латиноамериканского континента последнего десятилетия завершила отбор к ЧМ с отставанием в 1 пункт от Эквадора, что не позволило сборной Колумбии пробиться в плей-офф.

[ + – ] Сборная Колумбии

На чемпионате мира 2018 колумбийцы выиграли группу и только по пенальти проиграли англичанам в 1/8 финала.

Швеция

"Тре-крунур" проиграли польской сборной в отборе, хотя на прошлом мировом первенстве заняли первое место в своей группе, в которой также были Германия с Мексикой.

Нигерия

Одна из сильнейших сборных Африканской конфедерации футбола впервые с 2006 года пропустит мировое первенство. В плей-офф "суперорлы" уступили в противостоянии с Ганой.

Эрлинг Холанд, Мо Салах, Доннарумма и другие мегазвезды пропустят ЧМ в Катаре

Н'Голо Канте

[ + – ] Н'Голо Канте

Полузащитник французской сборной Н'Голо Канте из-за перенесенной операции на подколенном сухожилии будет находиться вне футбольного поля примерно четыре месяца и не сможет помочь Франции в Катаре.

Мо Салах

Сборная Египта уступила Сенегалу в стыковочном матче. В серии послематчевых пенальти промахнулся и ливерпульский вингер.

Рияд Марез

Алжир, как и Египет, не оказался среди лучших команд африканского континента. Сборная Мареза оказалась слабее в противостоянии с Камеруном.

Эрлинг Холанд

Звезда "Манчестер Сити" из-за травм пропустил ряд матчей отбора своей сборной, из-за чего во многом норвежцы и не пробились на ЧМ.

Мартин Одегор

Плеймейкеру лондонских "канониров" и по совместительству коллеге Холанда по сборной Норвегии также не было суждено сыграть на ближневосточном Кубке мира.

Ян Облак

Словенский вратарь Ян Облака был важной составляющей успехов мадридского "Атлетико" с 2014 года. В послужном списке голкипера "матрасников" — 23 сухих матчей за сборную, что во многих поединках придавало импульс контратакующим действиям словенцам. Но этого не хватило, чтобы квалифицироваться в Катар.

Златан Ибрагимович

[ + – ] Златан Ибрагимович

Шведский ветеран, игравший за множество европейских, и не только, клубов, почти наверняка больше никогда не сыграет на чемпионате мира: все же легендарному Златану Ибрагимовичу уже 40.

Его сборная проиграла польским "белым орлам". К слову, в том матче Ибрагимовичу пришлось довольствоваться лишь ролью камео — на скамейке запасных.

Джанлуиджи Донарума

[ + – ] Джанлуиджи Донарума

На прошлом Евро итальянского голкипера назвали игроком турнира. Его общее игровое время составило 719 минут — больше, чем у кого-либо среди всех команд. Страж ворот французского "ПСЖ" отбил три пенальти в полуфинале против Испании и в финале против Англии.

Однако поклонники 23-летнего итальянца не увидят его впечатляющих сейвов на ближневосточном ЧМ — возможно, к счастью нападающих, которые будут бороться за "золотую бутсу" турнира.

Виктор Осимхен

[ + – ] Виктор Осимхен

Чемпионат мира в Катаре мог бы стать прорывом для футболиста "Наполи", который идет в лидерах "Серии А" в текущем сезоне и считается одним претендентов на победу в Лиге чемпионов. Успешные выступления за нигерийских "суперорлов" могли бы стать хорошим подспорьем для громкого трансфера нападающего, которого де Лаурентис и Ко уже сейчас оценивают в 100 млн евро.

Милан Шкриняр

Защитник миланского "Интера" несколько раз становился лучшим игроком Словакии последних лет. Многие состоятельные европейские клубы хотят видеть футболиста в своих рядах, но за свою сборную на ближайшем чемпионате мира он не сыграет.

Алексис Салемакерс

По причине травмированного колена бельгийский полузащитник, возможно, не сыграет за Бельгию. Шесть-восемь недель — такие примерные сроки его восстановления.

Диогу Жота

Португальский форвард "Ливерпуля" пропустит ЧМ из-за травмы в матче АПЛ с "Ман Сити".

"Это надолго. Счет на месяцы, поэтому будет видно", — прокомментировал тренер "красных" Юрген Клопп сроки восстановления подопечного.

Жота прежде не играл на чемпионатах мира и рассматривался как игрок стартового состава португальцев, которым в группе H компанию составят южнокорейцы и уругвайцы.

Аргентинцы

Из-за травм в Катар рискуют не поехать известные аргентинцы — Паоло Дибала и Анхель ди Мария.

[ + – ] Лоинель Месси объявил, что на ЧМ 2026 не поедет

Месси же объявил, что не собирается участвовать в ЧМ 2026 года. То есть, ближневосточный турнир сборных может стать его лебединой песней. Во всяком случае, это уже последняя возможность завоевать главный титул с национальной командой, что однажды удалось его легендарному соотечественнику Диего Марадоне.

[ + – ] Диего Марадона с Кубком мира-86

Аргентинский плеймейкер "Ромы" Паоло Дибала может пропустить ЧМ из-за нелепой травмы, которую получил, пробивая пенальти в октябрьском матче Серии А против "Лечче".

"Я бы сказал, что травма плохая, но после разговора с Паоло… скажу, что дела очень плохи", — поделился инсайдом наставник римлян Жозе Моуринью.

[ + – ] Пенальти Дибалы — смотреть с 1:28

Его одноклубник Хоакин Корреа также может пропустить будущий турнир сборных: у него, как и у ди Марии, травма бедра.

Чемпионат мира по футболу 2022: российский след и вытрезвители в Катаре

Катар позаимствовал Fan ID, репрессивную систему для болельщиков из РФ

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку со стороны РФ в организации Кубка мира и заявил, что гордится отношениями между двумя странами.

[ + – ] Владимир Путин и эмир Тамим бин Хамад Аль Тани

После вторжения в Украину Россия превратилась в изгоя в мировом спорте и политике, вместе с тем шейх Тамим бин Хамад Аль Тани выразил особую благодарность Путину на встрече в столице Казахстана Астане.

Такое заявление последовало после того, как глава организационной комиссии чемпионата мира Нассер Аль Катер предупредил, что мировой футбольный форум не должен становиться "платформой для политических заявлений" на фоне планов некоторых капитанов сборных, в т.ч. английской, выйти на поле с радужными повязками "One Love".

"После того, как Россия успешно организовала Кубок мира 2018 года, наши российские друзья оказывали большую поддержку Катару, особенно в плане организации Кубка мира 2022 года", — заявил представитель Катара.

Путин же в ответ сказал, что Россия сделала все возможное плане обмена опытом подготовки чемпионата.

Чем именно Россия помогла первой арабской стране, которая принимает мировой футбольный форум, никто не уточнил. Но известно, что Катар перенимает опыт РФ в плане паспортизации болельщиков. Зрителей, которые хотят посмотреть матчи на катарских стадионах, обяжут регистрировать так называемый Fan ID (или карту "хейя").

Аналогичная инициатива в РФ в свое время вызвала бойкоты матчей внутреннего российского первенства со стороны фанатов.

Система, разработанная якобы для борьбы со спекуляцией билетами, может использоваться в том числе и для идентификации зрителей. Болельщики считают такую систему репрессивной. Так, фанаты московского "Спартака" сделали коллективное заявление, в котором отказались ходить на матчи, "где будет применяться принудительная система идентификации".

Как Катар готовится к ЧМ по футболу. В окрестностях Дохи за 12 лет возвели 9 новых стадионов

Чемпионат мира станет кульминацией многолетней работы властей Катара, спустя 12 лет с тех пор, как ФИФА предоставила такое право этой стране. Решение породило много слухов. В частности, The Times считает, что выбор в пользу Катара не был непредвзятым и обошелся руководству ближневосточной страны в $900 млн, которые были тайно переданы представителям ФИФА в рамках телевизионного контракта.

[ + – ] Согласно данным некоторых расследований, условия для рабочих в Катара приравниваются к современной форме рабства

В адрес властей Катара (в частности, со стороны Англии и Уэльса) звучала критика за то, что рабочим-мигрантам приходится работать в нечеловеческих условиях, и что их труд должным образом не оплачивается.

[ + – ] Представитель Катара — отвечает на некоторые сложные вопросы для исламской страны

Вместе с тем Аль Катер заявляет, что по вопросу благополучия рабочих высказываются преимущественно не эксперты в этой отрасли, а "те, кто об этом ничего не знают". По словам эмира, руководство Катара улучшило условия труда рабочих и установило минимальный порог заработной платы.

"Я думаю, что они чувствуют, что обязаны высказаться. Им следует почитать немного и улучшить свои знания о том, что действительно происходит в Катаре", — сказал глава организационной комиссии Чемпионата мира.

[ + – ] Обзор футбольных стадионов в Катаре

В окрестностях Дохи за 12 лет возвели 9 новых футбольных стадионов. Местные власти утверждают, что на футбольных стройках погибли лишь три рабочих-мигранта, но журналисты допускают, что жертв было намного больше, так как не все случаи должным образом расследовались.

Вытрезвители для фанатов

Пьяных фанатов во время Чемпионата мира в Катаре будут отправлять в специальные зоны для протрезвления. Готовясь к наплыву болельщиков, Катару пришлось открыть больше точек продажи алкоголя, в том числе на прилегающей к стадионам территории и в фан-зонах, вместо того, чтобы ограничивать потребление алкоголя только барами отелей.

Исламская страна не привыкла видеть группы пьяных фанатов на улицах своих городов. Поэтому планируется организовать места, где люди, изрядно принявшие на грудь, смогли бы протрезветь и не нанести вред себе и окружающим.