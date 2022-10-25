Владимир Продивус – о кризисе в ФБУ: "Наблюдаю планомерное уничтожение боксерской школы в Украине"

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Ни одно международное первенство по боксу не обходится без медалей для украинских сборных. В этом году удачные выступления боксеров проходят в условиях войны. Причем, как на мировой арене, так и в национальной Федерации бокса.

Вице-президент IBA Владимир Продивус, которого международное спортивное сообщество считает законным президентом ФБУ, предсказывает уничтожение юношеского бокса и кадрового резерва, если в ситуацию не вмешаются.

О скандальном решении IBA отменить санкции против России и Беларуси, конфликте во время юниорского чемпионата Европы по боксу, достижениях и рисках украинского бокса — читайте в интервью.

Международная боксерская ассоциация (IBA) вернула россиян и белорусов в международный бокс. Почему это произошло?

Инициатором был президент IBA и 14 членов Совета Директоров его поддержали. Кто именно был "за", мне не известно — голосование было закрытым. Сам этот факт уже порождает сомнения в объективности. Если все честно, почему не голосовали открыто? Если поддерживаете отмену санкций, так скажите об этом вслух. Я, все украинцы, спортсмены, хотим знать фамилии тех, кто поддерживает страну-террориста.

Я голосовал против. И призывал к бойкоту всех. Считаю это решение грубейшим нарушением рекомендаций Международного олимпийского комитета и огромным шагом назад.

Какие ваши дальнейшие действия? Будет ли демарш с поста вице-президента IBA?

Бокс – мой любимый вид спорта, которому я посвятил всю жизнь и хочу, чтобы он достигал новых высот. Я давно в ассоциации IBA, работал при трех разных президентах. Независимое единодушное решение конгресса по моему назначению, который проходил в мае в Стамбуле, я воспринимаю как оценку моей работы и шансы для развития украинского бокса. И сегодня, вице-президентская должность в IBA – это прежде всего инструмент для защиты интересов своей страны и параллельного развития глобального бокса. К сожалению, не все зависит от меня. IBA – это общественная организация, в которой представлены более 200 стран мира и в которой решения принимаются коллективно.

Но. Еще в феврале я был первым, кто поднял тему санкций против российских и белорусских боксеров. Нам тогда удалось их отстранить. Сейчас опускать руки я не собираюсь. Веду переговоры, консолидирую наших сторонников, продолжаю лоббировать санкции. Я могу действовать и буду это делать, пока не получим результат. Мой уход ситуацию точно не исправит и больше того, лишит Украину всякого влияния в IBA. Стоит это того? Я думаю, нет.

Вам не кажется это системной антиукраинской политикой IBA? Снятию санкций предшествовал запрет украинского флага на юниорском чемпионате Европы

Что касается юниорского чемпионата Евро, то тут манипуляций больше, чем самого скандала. Уже на следующий день я был там, чтобы лично разобраться. IBA не запрещала государственную символику. Это фейк, который запустили умышленно.

Ошибку допустила Европейская конфедерация бокса (EUBC). Как вы знаете, членство ФБУ в IBA приостановлено из-за попытки нелегитимно сменить руководство федерации. Это никак не должно было сказаться на наших спортсменах. Но EUBC решила: раз федерация Украины исключена, то сборная не может использовать флаг Украины. Так предусматривает статут Международного олимпийского комитета. Я прилетел в Италию и задал вопрос: какое отношение МОК и его статут имеют к чемпионату Европы, который организовывает EUBC? Никакого! Это ошибка. Спасибо EUBC за то, что они с этим согласились и быстро исправили. В тот же день мы получили официальное письмо, в котором четко было сказано — флаг и гимн Украины используются, никаких запретов нет. И в тот же день я провел совещание с тренерами и боксерами, разъяснил им, что есть официальное добро и можно боксировать под символикой нашей страны, нужно выступать и побеждать, гордо под нашим флагом.

Теперь о манипуляциях. Ситуация, конечно, всех возмутила. Но тут нужно было отложить эмоции в сторону и разобраться. Решить конфликт, защитить спортсменов, отстоять интересы страны, а потом уже возмущаться сколько влезет. Что сделали так называемые "руководители" ФБУ? Бросили сборную и стали бегать по СМИ и раздувать зраду. Никто не приехал поддержать наших ребят и разобраться. Самое циничное — даже когда мне удалось урегулировать ситуацию, они продолжили срывать чемпионат, звонили тренерам и родителям с угрозами, требовали немедленно вернуться домой. Из-за этого большинство ребят просто сорвались и уехали. Хотя могли бы соревноваться за медали, стоять на пьедестале под нашим желто-голубым флагом и петь наш гимн.

По факту были спортсмены, которых в первый день из-за ошибки EUBC не допускали к рингу с нашим флагом, и они устроили бойкот, за что я им благодарен. Я и сам призывал бойкотировать. Но были еще и другие ребята, у которых первый их выход на чемпионате планировался на следующий день, у кого-то через день. После официального разрешения они могли смело выходить и боксировать как украинские спортсмены. Но их, к сожалению, тоже заставили ехать домой. Эти деятели просто перечеркнули месяцы подготовки и забрали у наших парней и девчонок мечту о медалях. Нет слов.

И все-таки зачем Украине IBA? Пока ее возглавляет россиянин Умар Кремлев, ее политика вряд ли изменится.

IBA занимается не только санкциями. Есть еще техническая и организационная помощь украинским боксерам. И эта помощь для нас очень важна. IBA вместе с национальными европейскими федерациями принимает наших спортсменов, оплачивает проживание. При содействии IBA украинские сборные были на многих турнирах. К примеру, "Странджа-2022" в Болгарии, молодежном чемпионате Европы по боксу EUBC в Болгарии, чемпионате Европы по боксу среди молодежи U22. Кроме этого, есть еще такое понятие как лицензирование судей и тренеров, обучение. Все это проходит через IBA.

Боксерские федерации каких стран помогают больше всего?

Германия, Польша, Болгария, Хорватия и многие другие. Вообще все страны, к которым обращались, помогают, создают все условия. Мы за это очень благодарны.

Как IBA помогает украинским боксерам с технической точки зрения. Организация ведь не признает сегодняшних руководителей национальной федерации?

Сейчас этот процесс нарушен. Все стоит. Министерство сделало все, чтобы заморозить Федерацию бокса и приостановить развитие бокса в Украине. Этот конфликт создан искусственно. Мне непонятно зачем, ведь ФБУ всегда была одной из самых сильных спортивных федераций в стране. Я считаю, что все это сделано сознательно.

Поэтому на данном этапе деньги получает не украинская федерация, а федерации тех стран, в которых наши боксеры находятся на учебно-тренировочных сборах или на соревнованиях. Меня назначили куратором по организационным вопросам, потому что, как вы правильно заметили, ни Международная ассоциация, ни Европейская не признают изменений в руководстве ФБУ.

Вы видите выход из сложившейся ситуации?

Только один – справедливый суд. Иски мы уже подготовили. К сожалению, потеряем много времени. Потому что вся эта ситуация точно не идет на пользу украинскому боксу и в целом нашей репутации. Иностранные коллеги не понимают, как мог произойти захват федерации, да еще и с вмешательством правительства. Ведь в Украине, как и в любой другой цивилизованной стране мира, спортивная федерация полностью автономна и защищена на законодательном уровне от любого вмешательства со стороны государства.

Давайте немного о спортивных достижениях. Как оцениваете выступления наших боксеров в этом году?

Юниорский чемпионат, о котором говорили в начале. Несмотря на все провокации, наши юниорки привезли медали. Настя Таран — "золото", Тая Покусай и Вика Щербина — две "бронзы". Настоящие героини. Поздравил их лично в Киеве.

Хорошие результаты демонстрируют все сборные. 1-е место в медальном зачете на молодежном Чемпионате Европы по боксу EUBC в Софии: 9 медалей, среди них 5 золотых. Девять наград привезли из Хорватии, где проходил чемпионат Европы EUBC U22. В августе наша юношеская сборная заняла второе место в общем зачете на чемпионате Европы по боксу в Турции. На днях в Черногории завершился Чемпионат Европы по боксу среди женщин. Наши спортсменки привезли 6 медали, среди них 3 золотых, мы на втором месте в медальном зачете после Ирландии. Результаты отличные. Особенно с учетом очень сложного эмоционального состояния, в котором нашим спортсменам и тренерам сейчас приходится работать.

Разве спортивные результаты наших боксерских команд не свидетельствуют о том, что в федерации не все так плохо, как вы говорите?

Подготовка спортсмена и его результаты – длительный процесс со многими составляющими. Индивидуальная работа, работа тренерского штаба, материальное обеспечение, инвентарь, инфраструктура… Все это нельзя создать за полгода, но, к счастью, и уничтожить за полгода тоже нельзя. Одно время по инерции оно как-то будет происходить… Но в итоге это путь в никуда. Так нельзя подходить к развитию спорта. Пока я наблюдаю планомерное уничтожение боксерской школы как таковой, всей инфраструктуры бокса.

Это мнение многолетнего руководителя, которого конкуренты отстранили от должности?

Это мнение человека, который профессионально занимался боксом с детства, стоял у истоков бокса в независимой Украине и развивал национальную федерацию на протяжении 14 лет. Я не могу согласиться с происходящим сейчас.

С чем конкретно?

С сокращением финансирования. Детский и юношеский бокс теперь финансируются по остаточному принципу. Вы раньше сказали, что к работе федерации нет вопросов, потому что результаты хорошие. Приведу пример. Наши юноши и девушки, подопечные тренера Василия Шана, в августе завоевали на чемпионате Европы по боксу в Турции 14 медалей. Это отличный результат. Но он был получен вопреки действиям федерации. Потому что федерация впервые за последние 15 лет не нашла средств на участие детей в соревнованиях. Родители и тренеры собирали деньги по соцсетям. И это становится системой. В последнее время тренера и спортсмены в неведенье за что они должны платить, а что будет покрывать федерация. Постоянно люди помогают и в поиске спонсоров.

Недавно Кирилл Шевченко в интервью сообщил, что на федерацию выделяется около 1 млн долларов в год. Разве этих средств не хватает?

Я не знаю, откуда эта смета. Но как президент ФБУ я могу сказать, что здесь больше тратится, чем поступает. Потому что организовать сборы или соревнование очень дорого.

С одной стороны, сейчас война, и понятно, что лишних средств у государства нет. С другой стороны, война у нас уже 8 лет. Как бы сложно ни было, федерация всегда искала и находила средства на детско-юношеский бокс. Не было спонсоров — закрывали потребности за свой счет. Но дети никогда не собирали донаты, чтобы представлять родную страну на чемпионате мира или Европы. Это нонсенс и так не должно быть.

Отдельную обеспокоенность вызывают кадровые чистки: из структуры ФБУ цинично выдавливают самых талантливых тренеров. Тренерам сборных приходят письма из Минспорта о том, что они якобы не соответствуют требованиям, что их контракты могут быть расторгнуты досрочно. Постоянно получаем сообщения о том, что так называемые "руководители" ФБУ давят на них, создают невыносимые условия работы.

А недавно министерство с подачи Шевченко планировало массовое увольнение тренеров сборной, с целью заменить их на лояльных. Как только тренера обратились с коллективными письмами к вышестоящему руководству страны, в том числе и президенту Владимиру Зеленскому, этот процесс сразу же спустили на тормоза.

Как вообще такое можно допускать!? По графику идут ЧЕ, дети должны не пропускать тренировки. У них и без того стресс на фоне войны, а тут еще тренеров им хотят заменить.

Я точно могу сказать, что большинство специалистов — Тренеры с большой буквы. Наш золотой фонд, а их воспитанники – наши будущие Кличко и Усики. Оставить таких людей без работы – значит оставить Украину без большого бокса в перспективе 5-10 лет. Просто пытаются избавиться от всех, у кого есть достижения, у кого есть реальный вес и авторитет в боксерском сообществе.

Как вы считаете, почему это происходит?

Специалист топ-уровня, который всего достиг собственным трудом, никогда не будет уважать невежд, дорвавшихся к власти. Этими увольнениями, я считаю, совершенно незаконными, они пытаются самоутвердиться, избавиться от всех, кто в оппозиции, кто понимает, что это за руководители на самом деле.

Украинский бокс — как большая семья, в которой все знают друг друга. Когда состоялся захват федерации, было понятно, к чему все идет. Но сложно было представить, что это случится так быстро, что регресс будет настолько стремительным.