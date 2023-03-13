Украинский гимн на Кубке Европы по дзюдо: участница проекта Olympic Dreams заняла первое место на турнире

Related video

Украинская спортсменка и участница проекта Olympic Dreams Анна Олейник-Корнийко завоевала золотую медаль в категории "до 70 килограммов" на Кубке Европы по дзюдо – одном из самых масштабных турниров года по этому виду спорта.

Анна участвовала в составе кадетской сборной команды Украины. Всего украинская чемпионка победила в 5 схватках со спортсменками из Венгрии, Болгарии, Франции, Великобритании и Сербии.

"Поздравляем Анну с блестящим выступлением и первым местом на престижном европейском турнире. Это очередное золото, добытое участниками нашего проекта международных лагерей, доказывает, что системная работа по поддержке украинских спортсменов уже дает результаты. Для нас это сигнал продолжать проект и в дальнейшем, обеспечивая будущих звезд мирового спорта необходимыми условиями для тренировки. Профессиональный спорт не прощает пауз, поэтому, даже несмотря на войну, мы и в дальнейшем будем прилагать усилия, чтобы наш проект продолжал развиваться и охватывать как можно больше перспективных спортсменов", – отметил меценат проекта Olympic Dreams и Благотворительного фонда "Майбутнє – дітям" Анатолий Бойко.

Напомним, что проект международных лагерей Olympic Dreams поддерживают Министерство молодежи и спорта, Национальный Олимпийский комитет Украины, посольства Украины в Греции и Кипре, а также партнеры и меценаты Благотворительного фонда "Майбутнє – дітям".

Летом и осенью 2022 года три группы спортсменов отправились в Грецию, где состоялся первый формат таких кемпов. Там также был организован дружеский международный турнир по дзюдо, в котором приняли участие спортсмены из Греции, Кипра, Болгарии и Украины. Результатом турнира стали 9 золотых, 4 серебряных и 9 бронзовых медалей, а после лагеря украинские спортсмены взяли еще 5 медалей на официальных международных турнирах.

Также в феврале 2023 года очередная группа спортсменов тренировалась на территории Республики Кипр и присоединилась к международным соревнованиям по дзюдо Cyprus International Judo Tournament 2023, в которых 8 стран мира были представлены более 700 участниками. В пяти возрастных категориях украинские дзюдоисты, воспитанники Олимпийского колледжа под руководством заслуженного тренера Украины Карена Балаяна и Александры Старковой получили 30 медалей: 14 из которых золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых.