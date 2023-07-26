Джамал Меджидов избран главой Днепропетровской областной федерации бокса (видео)

Мероприятие провели в прямом эфире.

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В Днепре 25 июля состоялись выборы президента Днепропетровской областной федерации бокса. Подавляющее большинство участников поддержали кандидатуру вице-президента Федерации бокса Украины, мастера спорта международного класса Джамала Меджидова, пишет "Телеграф".

На этой должности он сменил многолетнего руководителя областной федерации Виктора Савченко.

В собрании боксерского сообщества области приняло участие более ста спортсменов и тренеров.

Инициировала собрание Федерация бокса Украины. Мероприятие провели на высоком организационном уровне.

"В настоящее время боксерское сообщество Украины, как и все общество, активно старается избавиться от влияний пророссийских сил", — говорится в пресс-релизе.

Также в сети велась прямая трансляция мероприятия.