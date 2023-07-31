"Это была прямая провокация": фехтовальщица Ольга Харлан назвала виновных в ее дисквалификации

Ольга Харлан уверена, что международные федерации должны более тщательно относиться к предоставлению спортсменам из РФ нейтрального статуса. Она подчеркнула, что не скрывала своего несогласия пожать руку Анне Смирновой после соревнования.

Related video

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан убеждена, что стала жертвой провокации во время чемпионата мира, ведь ее позиция не пожимать руку россиянке Анне Смирновой была озвучена заблаговременно. Об этом известно из интервью, опубликованного 31 июля в Tribuna.

Спортсменка рассказала, что протянула саблю после поединка и предупредила, что не будет пожимать руку сопернице. О том, что Смирнова осталась ждать на дорожке, узнала из СМИ, когда разминалась перед следующим боем, и решила не обращать на это внимание.

"У меня был выбор: либо мне дисквалификация — черная карточка, либо я пожимаю руку. Я сказала, что пожимать руку не буду ни в коем случае и могу сделать это саблями", — объяснила Харлан.

Фехтовальщица подчеркнула, что процесс признания нейтральности спортсменов из страны-агрессорки должен быть более серьезным, и международные федерации должны подходить к этому тщательно или вообще не принимать на соревнования таких участников.

"Это 100% прецедент, случившийся со мной, с моей федерацией и нашей страной, со спортсменами. Сейчас я бы на месте наших национальных федераций, особенно контактных видов спорта, более тщательно давила бы на международные федерации, которые допускают "нейтральных" спортсменов, как эта спортсменка", — отметила Харлан.

Украинская фехтовальщица объяснила, что хотела соревноваться, но была против пожать руку сопернице из России. Она подчеркнула, что заявляла об этом в интервью.

"Мне кажется, они увидели это и хотели спровоцировать меня. Они хотели это сделать, потому что правила подчеркивают, что все должны пожимать руки. Но они как-то менялись, и ковидные правила никто не отменял до последнего момента. Поэтому, я думаю, что они были к этому готовы, установка была такая — это была прямая провокация с их стороны", — сказала Харлан.

Напомним, 27 июля украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира из-за отказа пожать руку сопернице из РФ Анне Смирновой, которая выступала в нейтральном статусе. По правилам турнира, рукопожатие соперников было обязательным.

Позже стало известно, что исполнительный комитет Международной федерации фехтования приостановил дисквалификацию Ольги Харлан. Кроме того, Международный олимпийский комитет выдал украинской саблистке автоматическую квалификацию на Олимпийские игры 2024.