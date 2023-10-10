"Не нашли технического решения": УЕФА свернула план возвращения России в международный футбол, — СМИ

По данным журналистов, чиновники из УЕФА не смогли найти способ, "который бы позволил играть российским командам". Представитель УЕФА Карл-Эрик Нильсен, голосовавший за допуск сборных России, поплатился должностью главы футбольной ассоциации Швеции.

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В спортивной организации, которая управляет футболом в Европе, решили свернуть планы по отмене полного запрета на допуск российских футбольных команд к международным соревнованиям. Все из-за протестов. Об этом сообщает Sky News.

По данным журналистов, три из пяти вице-президентов УЕФА, участвовавших в частной встрече, решили пока не допускать российские юношеские команды к международным турнирам.

Старший вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильсен после того, как проголосовал за возвращение России в международные турниры, потерял должность главы футбольной ассоциации Швеции. Местные футбольные чиновники выступили против возвращения российских команд.

Представители УЕФА во вторник провели встречу в швейцарском Ньоне и сообщили журналистам, что план по возвращению россиян в международные футбольные соревнования снят с повестки дня: "не нашли технического решения, которое бы позволило играть российским командам".

Прежде в УЕФА планировали вернуть российские команды не старше 17 лет, т.к. "детей не следует наказывать за действия, ответственность за которые лежит на взрослых".

Россию не допустили к футболу: реакция Украины

Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко поблагодарил европейских партнеров, поддержавшим протест Украины против допуска российских команд.

"Важно, чтобы страна-террорист несла полную ответственность за свои преступления, в том числе и в футбольном мире", — заявил он.

Напомним, что ФИФА осудила войну РФ против Украины, но при этом допустила к международным соревнованиям юношеские сборные страны-агрессора.

Также сообщалось, что звезда "Арсенала" Александр Зинченко поддержал Израиль, однако удалил пост после комментариев недовольных.