Ответственность за качество: после ухода Луческу "Динамо" возглавил Александр Шовковский

По словам нового тренера, у футболистов нынешнего "Динамо" есть определенный уровень, ниже которого они "не имеют права опускаться".

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В субботу, 4 ноября, футболистам "Динамо" Киев представили нового главного тренера. Александр Шовковский, бывший помощник подавшего в отставку Мирчи Луческу, будет исполнять обязанности тренера команды. Об этом сообщается на официальном сайте "Динамо".

После поражения накануне от принципиального соперника донецкого "Шахтера" футболисты собрались на клубной базе в Вите-Литовской.

"За результат всегда отвечают главный тренер и его тренерский штаб, вы отвечаете за качество своей игры", — такими были первые слова бывшего вратаря Александра Шовковского уже в статусе главного наставника команды.

Он также добавил, что у футболистов есть определенный уровень игры, ниже которого они "не имеют права опускаться".

Шовковский поблагодарил за проделанную работу Мирчу Луческу, который присутствовал на собрании команды, после чего румынского специалиста проводили аплодисментами.

Президент клуба Игорь Суркис также побеседовал с командой и тренерским штабом, поблагодарил Мистера за время работы с командой и отметил, что перед командой все еще стоит задача выиграть внутреннее первенство (единенный турнир, в котором "Динамо" продолжает участвовать).

"Я очень благодарен Мирче Луческу за его работу в "Динамо". Дело даже не в том, что он дважды выводил команду в Лигу чемпионов и выигрывал трофеи, а в его профессионализме, опыте и шагах по совершенствованию работы клубной системы", — отметил Игорь Суркис.

По его словам, Луческу, помимо достижения результатов, еще и воспитал много талантливых игроков: целый ряд динамовцев и футболистов сборной прошли его школу.

Президент клуба подчеркнул, что решение уйти было сугубо личным, поскольку у тренера был полный кредит доверия. Руководство было готово ждать, пока он построит новую команду, которая сможет успешно выступать в еврокубках.

"Мы были вынуждены принять такую позицию главного тренера", — отметил Суркис с надеждой, что переданный игрокам опыт поможет выйти на новый уровень.

У Александра Шовковского есть опыт работы главным тренером "Динамо". Он руководил командой в конце прошлого сезона, когда Мирча Луческу восстанавливался после операции на ноге и был на больничном.

Напомним, что 3 ноября "Шахтер" обыграл "Динамо" на стадионе им. Лобановского со счетом 1:0. Перед матчем футболисты почтили память украинских защитников, а также бессменного главного редактора журнала "Футбол" Артема Франкова, который умер 31 октября на 54 году жизни.

Судя по всему, поражение от принципиального соперника, стало весомым аргументом, заставившим Луческу уйти еще до завершения сезона.