"Кричали и мяукали": теннисистка из РФ пожаловалась на фанатов Australian Open после проигрыша (фото)
По ее словам Анастасии Павлюченковой, во время матча несколько зрителей напились и мешали ей сосредоточиться. Возможно, они обратили внимание на ее татуировку на ноге со словом "мяу".
Звезда российского тенниса Анастасия Павлюченкова высказалась с критикой в адрес организаторов Открытого чемпионата Австралии по теннису. Об этом сообщает The Daily Mail.
46-я ракетка мира Павлюченкова в среду, 17 января, уступила испанке Пауле Бадосе во втором раунде Australian Open: 6-2, 6-3.
Игра проходила на корте номер 6, где организаторы также построили двухэтажный бар, в который пришли больше 400 человек. Руководитель турнира Крейг Тили назвал его "кортом для вечеринок".
Болельщики могут свободно перемещаться по бару во время игр, при этом негромко играет музыка. Вместе с тем Павлюченкова требует пересмотреть такой подход и жалуется, что фанаты мешали ей во время матча с Бадосой.
"Было очень громко, как в ресторане, люди разговаривали, пили, ели. Не знаю даже, смотрели ли они матч", — рассказала спортсменка.
По ее словам, несколько парней напились и начали кричать и мяукать (в ее адрес).
"Думаю, может, потому, что у меня на ноге эта татуировка (читается "мяу"), или просто потому, что они выпили. Было действительно неприятно, — сказала теннисистка. — Я была очень расстроена в начале матча. У меня нет проблем с игрой на открытых кортах, но этот был особенным в смысле шума".
Павлюченкова раскритиковала такую концепцию. Она настаивает, что уникальность тенниса как вида спорта стоит сохранить. По ее словам, во время матча она задумалась о том, чем руководствовались авторы такой задумки.
"Да, возможно, для фанатов это очень весело. Но теннис в каком-то смысле особенный вид спорта. Это не бейсбол или другие виды спорта, где можно есть и гулять, или баскетбол. Это совершенно другое. В каком-то смысле здесь очень тихо. Так что да, это было действительно неудобно", — объяснила она.
Директор же турнира Крейг Тайли говорит, что в будущем такой подход, возможно, расширят.
Соперница Павлюченковой Бадоса, которая позировала с болельщиками после победы, тоже раскритиковала новую атмосферу на кортах Australian Open.
Она отметила, что было сложно сосредоточиться на площадке. В 2022 году испанка занимала второе место в рейтинге, но с тех пор опустилась на 100-ю строчку.
Теперь она вышла в третий раунд и надеется достичь своего лучшего результата в карьере на Открытом чемпионате Австралии.
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