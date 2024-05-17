Усик – Фьюри: во время дуэли взглядов произошла потасовка боксеров (видео)

После прошлогоднего поединка против Даниеля Дюбуа украинец набрал больше 5,5 кг. В свою очередь, Тайсон Фьюри сбросил примерно столько же.

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За день до боя за титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоялась традиционная церемония взвешивания боксеров и битва взглядов. Видео опубликовал телеканал Sky Sport Boxing.

Бой Усик – Фьюри пройдет в ночь с 18 на 19 мая на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В предстоящем поединке сойдутся чемпион WBC и обладатель поясов WBO, WBA и IBF.

Вес Усика – 105,9 кг. После прошлогоднего боя против Даниеля Дюбуа украинец набрал больше 5,5 кг. В свою очередь, Тайсон Фьюри сбросил примерно же столько. Его вес — 118,8 кг. "Цыганский Король" заметно похудел, перед боем с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну прошлой осенью он весил порядка 126 кг.

Усик - Фьюри: после взвешивания

Во время дуэли взглядов произошла потасовка со словесными угрозами. Британец пытался спровоцировать украинца, после соприкосновения лбов он толкнул Усика рукой. Затем представители команд соперников удерживали боксеров, которые, судя по всему, были готовы начать бой раньше времени.

Дальше последовала перепалка и оживленная жестикуляция.

Усик – Фьюри во время взвешивания и дуэли взглядами

В своем недавнем интервью Фьюри прямо завил, что будет пытаться вывести Усика из себя. Объяснил, что он, возможно, для того и родился на свет, чтобы провоцировать людей. Чемпион WBC также обещает сюрпризы, а предстоящий поединок назвал главным боем жизни.

Усик — Фьюри: эксперты считают украинца фаворитом

Британский боксер Энтони Джошуа, который дважды противостоял украинцу на ринге, считает его фаворитом предстоящего боя. Он упомянул о том, что с Тайсоном Фьюри ему прежде не приходилось выходить на ринг, но по опыту боев с украинцем может сделал вывод, что победителем будет именно Александр.

Бой Усик — Фьюри завершится нокаутом

61-летний Эвандер Холифилд высказался о том, что у украинского боксера лучше техника, он быстрее перемещается и думает на ринге. По его словам, бой Усик — Фьюри может завершиться нокаутом, причем соперника украинца, поскольку украинец нанесет больше ударов.

Напомним, что Усик пришел на пресс-конференцию с Фьюри в белом костюме с черной вышивкой.

Также сообщалось, что отец Фьюри подрался с представителями команды украинского боксера.