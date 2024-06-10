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Українська асоціація футболу та АВТ Баварія оголошують про початок співробітництва

Компанія АВТ Баварія, офіційний представник BMW Group та офіційний імпортер автомобілів Aston Martin, Alpina, INEOS в Україні та Українська асоціація футболу оголошують про старт чотирирічного партнерства.

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Окрім організаційної та маркетингової співпраці, які, безумовно, важливі в економічній ефективності кожного бізнесу, ключовим аспектом даного партнерства стає соціальна складова. Тож співпраця АВТ Баварія та Української асоціації футболу дозволить закрити логістичні питання в підготовці національної збірної команди України до відповідальних матчів, а також – реалізувати ряд соціальних ініціатив, які сприятимуть залученню коштів на благодійність та підтримку України на шляху до перемоги.

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Ерік Бернінг, генеральний директор АВТ Баварія, висловив свою радість з приводу цього партнерства: "Для нашої компанії велика честь підтримати українських футболістів напередодні Євро-2024, коли ми всі вболіватимемо за їх перемоги на футбольних полях Німеччини. Ми віримо в силу спорту та натхнення, яке він приносить. Національна збірна команда України з футболу – це символ єдності та надії для всієї країни, і ми раді сприяти їхнім успіхам, забезпечуючи найкращі умови для пересування".

Андрій Шевченко, Президент Української асоціації з футболу, також прокоментував нове партнерство: "Співпраця з компанією АВТ Баварія є важливим кроком для команди УАФ, що прагне до надійного та прозорого партнерства. Серед партнерів автомобільного сегмента саме бренд BMW зарекомендував себе як відповідальний бізнес з проукраїнською позицією. Адже з початку повномасштабної війни, залишивши ринок країни-агресора, АВТ Баварія в співпраці з United24 спрямувала значну суму коштів на потреби України. Ми вдячні АВТ Баварія за їхню підтримку та віру в український футбол і впевнений, що разом ми зможемо сприяти в досягненні найбільших перемог нашої країни!".

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Партнерство між Українською асоціацією футболу та компанією АВТ Баварія є свідченням міцних зв'язків між бізнесом та спортом в Україні. Завдяки підтримці АВТ Баварія, Українська збірна з футболу зможе користуватися сучасними та надійними автомобілями BMW, що забезпечить максимальний комфорт і безпеку подорожей команди.