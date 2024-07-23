Ранее спонсором Олимпиады был McDonald's. А знаменитый легкоатлет Усэйн Болт даже установил рекорд, съев 1000 наггетсов за 10 дней соревнований в 2008 году.

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Парижская Олимпиада отказывается от любимых Усэйном Болтом куриных наггетсов в пользу отмеченной звездами Мишлен кухни. Но персонально для спортсменов из Великобритании будут готовить овсянку. Чем будут кормить спортсменов на Олимпиаде в Париже, пишет Daily Mail.

Как и положено стране, подарившей нам высокую кухню, меню Олимпийской деревни во Франции было подготовлено лучшими шеф-поварами и включает круассаны, яйца-пашот, крем из артишоков и даже телятину в соусе велюте.

Это очень отличается от Олимпиады в Пекине 2008 года, когда Усэйн Болт, ямайский легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира, как сообщается, съел около 1000 куриных наггетсов за 10 дней соревнований и установил мировой рекорд в беге на 100 метров среди мужчин — 9,69 секунды.

Но McDonald's больше не является спонсором Олимпиады и не имеет такого влияния, а фастфуд заменили едой, разработанной специально для спортсменов. Однако сборная Великобритании настояла на том, чтобы спортсменам была доступна овсянка.

Примерно пятая часть всех блюд, съеденных на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, была приготовлена ​​компанией McDonald's, которая тогда была спонсором Олимпиады. Филипп Вюрц, руководитель отдела питания Олимпиады, стремится это изменить.

Спортсменов в Париже будут кормить изысканными блюдами

Вместо этого спортсмены могут рассчитывать на меню из блюд мирового класса, приготовленных под руководством четырех шеф-поваров, отмеченных звездами Мишлен.

Президент Франции Эммануэль Макрон вчера попробовал некоторые блюда Олимпийской деревни в Париже и явно остался доволен. Десерты тоже обещают быть очень изысканными: будут подавать шоколадный мусс с малиной и хрустящими миндальными печеньями тюиль.

В меню одного из кафе в Олимпийской деревне представлены некоторые менее изысканные блюда, в том числе протеиновые йогурты и злаковые батончики для спортсменов, заботящихся о своем здоровье.

"Теперь меню гораздо более здоровое, без McDonald's, без куриных наггетсов, а с большим количеством здоровой пищи. Даже меню звездных шеф-поваров разрабатывались совместно со спортивными диетологами, так что это кухня очень высокого уровня, при этом учитывающая реальные потребности спортсменов", — сказал Филипп Вюрц.

Шеф-повара, удостоенные звезд Мишлен, Амандин Шаньо, Александр Мацциа и Акрам Беналлал входят в число лучших французских шеф-поваров, которые помогали создавать меню ресторана на 3500 мест в Олимпийской деревне.

Около 80 процентов продуктов питания будет поступать из Франции, а 100 процентов мяса закупается у французских поставщиков.

Также спортсменам будут доступны хот-доги, бургеры и наггетсы, хотя последние будут сделаны из сои. Примерно 30 процентов доступных блюд будут исключительно растительными.

На Олимпиаде в Париже спортсменов ждет изысканное меню

И, конечно же, местная булочная будет выпекать багеты — шесть километров багетов в день, а также тысячи круассанов, булочек с шоколадом и другой выпечки каждый день.

Так, согласно одному из меню спортсменам будут подавать жареные свиные отбивные, тушеные сардины, треску с черносливом, чечевичный дал, пельмени и сырное суфле, а также пиццу, пасту и ассорти-гриль.

Ожидается, что поставщики общественного питания предоставят 13 миллионов порций еды почти 15 000 спортсменам-олимпийцам и паралимпийцам.

Будучи международным мероприятием, Олимпиада позволяет командам делать особые запросы на собственную кухню. Для Японии — это суп мисо, китайцы просили клейкий рис, а Британия – овсянку, заявив, что во Франции не умеют ее готовить.

А вот спиртного не будет: в олимпийской деревне действует сухой закон. Но зато был снят запрет на интимную жизнь, введенный во время игр в Токио в 2020 году для сдерживания распространения COVID-19: спортсменам было роздано 300 000 презервативов.

"Не нужно быть золотым медалистом, чтобы носить его", — гласит надпись на упаковке противозачаточных средств, оставленных в спальнях спортсменов-олимпийцев и персонала, сообщают журналисты.

Напомним, Олимпиада стартует 26 июля и продлиться до 11 августа. Пять соревнований Парижской Олимпиады будут проходить на берегу Сены в центре Парижа: мужской и женский марафонские заплывы на 10 километров, а также заплыв на 1500 метров в трех соревнованиях по триатлону. Но спортсменов смущает тот факт, что Сену недостаточно очистили для того, чтобы в ней плавать.