Парижская Олимпиада отказывается от любимых Усэйном Болтом куриных наггетсов
Ранее спонсором Олимпиады был McDonald's. А знаменитый легкоатлет Усэйн Болт даже установил рекорд, съев 1000 наггетсов за 10 дней соревнований в 2008 году.
Парижская Олимпиада отказывается от любимых Усэйном Болтом куриных наггетсов в пользу отмеченной звездами Мишлен кухни. Но персонально для спортсменов из Великобритании будут готовить овсянку. Чем будут кормить спортсменов на Олимпиаде в Париже, пишет Daily Mail.
Как и положено стране, подарившей нам высокую кухню, меню Олимпийской деревни во Франции было подготовлено лучшими шеф-поварами и включает круассаны, яйца-пашот, крем из артишоков и даже телятину в соусе велюте.
Это очень отличается от Олимпиады в Пекине 2008 года, когда Усэйн Болт, ямайский легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира, как сообщается, съел около 1000 куриных наггетсов за 10 дней соревнований и установил мировой рекорд в беге на 100 метров среди мужчин — 9,69 секунды.
Но McDonald's больше не является спонсором Олимпиады и не имеет такого влияния, а фастфуд заменили едой, разработанной специально для спортсменов. Однако сборная Великобритании настояла на том, чтобы спортсменам была доступна овсянка.
Примерно пятая часть всех блюд, съеденных на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, была приготовлена компанией McDonald's, которая тогда была спонсором Олимпиады. Филипп Вюрц, руководитель отдела питания Олимпиады, стремится это изменить.
Вместо этого спортсмены могут рассчитывать на меню из блюд мирового класса, приготовленных под руководством четырех шеф-поваров, отмеченных звездами Мишлен.
Президент Франции Эммануэль Макрон вчера попробовал некоторые блюда Олимпийской деревни в Париже и явно остался доволен. Десерты тоже обещают быть очень изысканными: будут подавать шоколадный мусс с малиной и хрустящими миндальными печеньями тюиль.
В меню одного из кафе в Олимпийской деревне представлены некоторые менее изысканные блюда, в том числе протеиновые йогурты и злаковые батончики для спортсменов, заботящихся о своем здоровье.
"Теперь меню гораздо более здоровое, без McDonald's, без куриных наггетсов, а с большим количеством здоровой пищи. Даже меню звездных шеф-поваров разрабатывались совместно со спортивными диетологами, так что это кухня очень высокого уровня, при этом учитывающая реальные потребности спортсменов", — сказал Филипп Вюрц.
Шеф-повара, удостоенные звезд Мишлен, Амандин Шаньо, Александр Мацциа и Акрам Беналлал входят в число лучших французских шеф-поваров, которые помогали создавать меню ресторана на 3500 мест в Олимпийской деревне.
Около 80 процентов продуктов питания будет поступать из Франции, а 100 процентов мяса закупается у французских поставщиков.
Также спортсменам будут доступны хот-доги, бургеры и наггетсы, хотя последние будут сделаны из сои. Примерно 30 процентов доступных блюд будут исключительно растительными.
И, конечно же, местная булочная будет выпекать багеты — шесть километров багетов в день, а также тысячи круассанов, булочек с шоколадом и другой выпечки каждый день.
Так, согласно одному из меню спортсменам будут подавать жареные свиные отбивные, тушеные сардины, треску с черносливом, чечевичный дал, пельмени и сырное суфле, а также пиццу, пасту и ассорти-гриль.
Ожидается, что поставщики общественного питания предоставят 13 миллионов порций еды почти 15 000 спортсменам-олимпийцам и паралимпийцам.
Будучи международным мероприятием, Олимпиада позволяет командам делать особые запросы на собственную кухню. Для Японии — это суп мисо, китайцы просили клейкий рис, а Британия – овсянку, заявив, что во Франции не умеют ее готовить.
А вот спиртного не будет: в олимпийской деревне действует сухой закон. Но зато был снят запрет на интимную жизнь, введенный во время игр в Токио в 2020 году для сдерживания распространения COVID-19: спортсменам было роздано 300 000 презервативов.
"Не нужно быть золотым медалистом, чтобы носить его", — гласит надпись на упаковке противозачаточных средств, оставленных в спальнях спортсменов-олимпийцев и персонала, сообщают журналисты.
Напомним, Олимпиада стартует 26 июля и продлиться до 11 августа. Пять соревнований Парижской Олимпиады будут проходить на берегу Сены в центре Парижа: мужской и женский марафонские заплывы на 10 километров, а также заплыв на 1500 метров в трех соревнованиях по триатлону. Но спортсменов смущает тот факт, что Сену недостаточно очистили для того, чтобы в ней плавать.