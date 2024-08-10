Олимпиада-2024: 20-летний болгарский тяжелоатлет установил новый мировой рекорд (фото, видео)

Спортсмен поднял штангу весом 224 килограмма. Его победа принесла Болгарии второе золото на Олимпийских играх в Париже.

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Болгарский спортсмен Карлос Насар 9 августа на Олимпийских играх в Париже установил новый мировой рекорд в тяжелой атлетике среди мужчин в среднем весе, сообщает Daily Mail.

Болгарин по праву считается одной из главных звезд этого вида спорта после победы на чемпионате мира по тяжелой атлетике 2021 года в возрасте всего 17 лет. Выйдя на Игры в качестве фаворита на золото в своей весовой категории, Карлос сразу же продемонстрировал высокий класс на парижской выставке Expo Porte de Versailles, реализовав все три попытки в рывке.

Одержав победу в рывке в 180 кг, 20-летний спортсмен вышел на вторую часть соревнований наравне с колумбийцем Йейсоном Лопесом. Насар выделился среди остальных в толчке, подняв 213 кг в первой попытке, чего было бы достаточно, чтобы завоевать золото. Желая улучшить свой результат в весовой категории 89 кг, он вернулся на помост, чтобы попытаться поднять штангу весом 224 кг.

Когда на кону стоял мировой рекорд, болгарин, казалось, невозмутимо поднял штангу, прежде чем завершить жим, установив мировой и олимпийский рекорды и вписав свое имя в книгу рекордов в этом виде спорта. Его победа принесла Болгарии второе золото на Олимпиаде-2024. Двукратный чемпион Европы уже установил мировой рекорд в этом виде спорта, подняв 223 кг на прошлогоднем Гран-при IWF.

Напомним, 9 августа Фокус сообщал о том, что украинка Ирина Коляденко вышла в финал турнира по вольной борьбе на Олимпиаде.