Системная поддержка спортсменов: 17-й кемп Olympic Dreams в Нидерландах

В Нидерландах прошёл 17-й международный лагерь Olympic Dreams. Это уже восьмая страна, которая приняла масштабный спортивный проект Благотворительного фонда "Майбутнє — дітям", направленный на поддержку юных украинских спортсменов во время полномасштабной войны.

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Во время выездного кемпа команда украинских дзюдоистов провела совместные тренировки с кадетской и юниорской национальными сборными Нидерландов, а также спортсменами ведущих местных клубов. Такой спортивный обмен опытом — еще один шаг к профессиональному совершенствованию будущих олимпийцев из Украины.

Анатолий Бойко, инициатор и меценат проекта Olympic Dreams

"Проект, который был создан как инструмент сохранения спортивного потенциала страны, сегодня уже воспитал многих чемпионов Украины и Европы, — отмечает инициатор и меценат проекта Анатолий Бойко. — Четвертый год подряд мы последовательно работаем над тем, чтобы поддержка юных спортсменов была системной и непрерывной, ведь спорт не прощает пауз".

Инициированный в марте 2022 года, Olympic Dreams дает возможность талантливым украинским спортсменам продолжать подготовку несмотря на войну. Участники лагерей тренируются в ведущих спортивных центрах Европы и мира. Проезд, проживание, питание и тренировки для детей полностью бесплатны благодаря меценатам и партнерам проекта. Поддержку также оказывают национальные федерации, профильные министерства,Национальный Олимпийский комитет , спортивные клубы, волонтеры, местные органы власти, а также посольства Украины в странах проведения лагерей.

В честь украинских спортсменов в мэрии города Heerde, где проходил кемп, состоялся торжественный прием. Перед собравшимися выступили бургомистр Olaf Prinsen, первый секретарь Посольства Украины в Нидерландах Евгений Довженко и СЕО проекта Olympic Dreams Александра Новикова.

Александра Новикова, СЕО проекта Olympic Dreams, Евгений Довженко, первый секретарь Посольства Украины в Нидерландах и Olaf Prinsen, бургомистр г. Heerde

Украинская команда искренне благодарит всех, кто приложил усилия для успешного проведения кемпа. Наша большая благодарность — Gerrit Bijsterbosch, тренеру по дзюдо, руководителю клуба Talentpartner Oost и президенту спортивного центра Sports Center Bijsterbosch, где тренировались украинские дзюдоисты. Также благодарим тренеров и партнеров: Maria Bianka Lojanica — regio trainer talentontwikkeling Noord-Oost Judobond Nederland, Sergiy Tyshchenko — judotrainer, Marc Haagsma — regiojudotrainer, Patrick Gaynor — bestuurslid Judoteam Bijsterbosch, Dorenda Biel-Haagsma — bestuurslid Stichting My Zwolle, Arjan Biel — Voorzitter Stichting My Zwolle, а также всех сотрудников Посольства Украины в Королевстве Нидерланды.

Александра Новикова, СЕО проекта Olympic Dreams и Olaf Prinsen, бургомистр г. Heerde

Проект Olympic Dreams продолжает свою миссию. Впереди — новые лагеря, новые страны и еще больше возможностей для юных украинских спортсменов расти, развиваться и побеждать.

Информация и контакты:

Email: [email protected]

Сайт: maydit.com.ua/olympic_dreams

Facebook: @olympic.dreams.project

Instagram: @olympic_dreams_ua