АВТ Бавария, официальный автомобильный партнер Украинской ассоциации футбола, продолжает поддерживать национальную сборную Украины
На этот раз — в квалификационном матче против сборной Франции в отборе к чемпионату мира 2026, который прошел во Вроцлаве 5 сентября.
Это сотрудничество в очередной раз демонстрирует, что к цели всегда лучше двигаться с надежным партнером, независимо от того, на поле ты или на дороге.
Накануне матча генеральный директор АВТ Бавария Эрик Бернинг встретился с главным тренером сборной Сергеем Ребровым. Их разговор стал символом единства двух лидеров, которые ежедневно работают над достижением высоких целей — в спорте и в бизнесе. Обоих объединяет стремление к победе, вера в команду и философия движения вперед несмотря на любые вызовы.
"Мы гордимся возможностью быть рядом с национальной сборной в такие важные моменты. Для нас это однозначно больше, чем партнерство — это демонстрация единства и веры в силу команды, которая представляет Украину на международной арене", — подчеркнул Эрик Бернинг, СЕО АВТ Бавария.
О АВТ Бавария:
АВТ Бавария — официальный импортер BMW Group, автомобилей Aston Martin, ALPINA и INEOS в Украине.