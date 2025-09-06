АВТ Бавария, официальный автомобильный партнер Украинской ассоциации футбола, продолжает поддерживать национальную сборную Украины

На этот раз — в квалификационном матче против сборной Франции в отборе к чемпионату мира 2026, который прошел во Вроцлаве 5 сентября.

Related video

Это сотрудничество в очередной раз демонстрирует, что к цели всегда лучше двигаться с надежным партнером, независимо от того, на поле ты или на дороге.

Сборные Франции и Украины

Накануне матча генеральный директор АВТ Бавария Эрик Бернинг встретился с главным тренером сборной Сергеем Ребровым. Их разговор стал символом единства двух лидеров, которые ежедневно работают над достижением высоких целей — в спорте и в бизнесе. Обоих объединяет стремление к победе, вера в команду и философия движения вперед несмотря на любые вызовы.

Эрик Бернинг и Сергей Ребров

"Мы гордимся возможностью быть рядом с национальной сборной в такие важные моменты. Для нас это однозначно больше, чем партнерство — это демонстрация единства и веры в силу команды, которая представляет Украину на международной арене", — подчеркнул Эрик Бернинг, СЕО АВТ Бавария.

Матч Франция-Украина

О АВТ Бавария:

АВТ Бавария — официальный импортер BMW Group, автомобилей Aston Martin, ALPINA и INEOS в Украине.