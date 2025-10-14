Александра Климантова — чемпионка и тренер, воспитывающая новое поколение гимнасток

Александра Климантова — одна из тех спортсменок, чья история вдохновляет. В 16 лет она получила звание Мастера спорта Украины по художественной гимнастике. В ее активе — титул абсолютной чемпионки Киевской области, бронза чемпионата ЦР ФСО "Украина" и успешные выступления на всеукраинских и международных турнирах в Украине, Чехии и Словакии.

Сначала Александра получила степень магистра правоведения. Но со временем поняла, что ее настоящее призвание — работа с детьми. Поэтому она получила второе высшее образование — магистра физического воспитания и спорта, специализируясь на тренерской деятельности в гимнастике.

Опыт тренерской работы Александры превышает 17 лет. Она стала основательницей клуба художественной гимнастики в фитнес-формате в Ирпене и автором программ детского фитнеса, которые высоко оценили и родители, и коллеги.

В течение 10 лет она работала во всеукраинской сети "Спортлайф", руководя Академией детского клуба, а также преподавала в школе "Леди".

Александра разработала фитнес-ориентированную методику художественной гимнастики, которая продемонстрировала высокую эффективность и получила международное признание. Программа способствовала привлечению сотен детей к занятиям гимнастикой в Украине, США, Германии и Великобритании. Более 250 воспитанников стали здоровее, сильнее, грациознее и увереннее в себе. Методика оказалась настолько универсальной, что сегодня ее используют тренеры по всей Украине и за рубежом, адаптируя принципы Александры к собственным программам. Она доказала, что художественная гимнастика может быть доступной каждому ребенку, независимо от уровня подготовки или условий занятий.

Новая страница в США

Сегодня Александра Климантова живет в Соединенных Штатах, где является членом US Gymnastics. Она уже почти 3 года работает тренером по спортивной гимнастике. Под ее руководством занимаются дети разного уровня подготовленности — от начинающих до спортсменов национального уровня. Она также открыла в США собственный клуб художественной гимнастики, где внедряет современные методики и сочетает украинскую школу подготовки с международными подходами.

Ее работа ценится как у профессиональных спортсменов, так и среди любителей: Александра умеет найти ключ к каждому ученику, превращая занятия в сочетание спорта и искусства.

Признание и влияние

Коллеги называют ее тренером, которая сочетает европейскую школу гимнастики с инновационными методами преподавания. Воспитанники отмечают ее харизму, энергию и умение вдохновлять.

"Для меня гимнастика — это не только спорт, но и способ воспитать в ребенке красоту движения, силу характера и веру в себя", — подчеркивает Александра.