Простые вещи. 14 изобретений 2016 года, которые изменят вашу жизнь

Помните, в начальных классах приходилось долго и мучительно выводить буквы в прописях. Кого теперь волнует ваш почерк, кто вообще пишет сейчас от руки? После школы вы возвращались домой — и на кухонном столе высилась гора продуктов, потому что мама размораживала холодильник. Современные хозяйки благодаря технологии No frost уже не помнят, что это такое. После обеда вы усаживались перед телевизором — любимый мультсериал показывали по одному эпизоду в день. Эх! Если бы можно было тогда, как сейчас, разом просмотреть целый сезон в YouTube.

Да что там детство! Ещё недавно вы гадали, в котором часу лучше прийти на почту, чтобы позвонить знакомому в другой город и застать его дома. А теперь высчитываете время — как бы не разбудить звонком родственника, живущего в Австралии. Причём связываетесь с ним, не выходя из дома, с помощью Skype, Viber или WhatsАpp. Друзья при встрече не обмениваются новостями, потому что и так всё знают из социальных сетей. Чтобы сфотографироваться на память, не нужно идти в фотоателье или таскать с собой фотоаппарат — достаточно сделать селфи смартфоном.

Судьбоносные для человечества перемены всегда начинались с череды невообразимых случайностей

Мир изменился до неузнаваемости в течение жизни всего двух поколений. Относиться к этому можно по-разному. К примеру, авторы британского сериала "Чёрное зеркало" уверены, что технологии, как ядовитый плющ, обвили общество и порабощают нас день ото дня. Но если посмотреть на происходящее с позитивной стороны — мир стал удобнее в бытовых мелочах, толерантнее по отношению к нашим слабостям и физическим недостаткам. В этой новой реальности инвалидность не означает беспомощность, репродуктивный возраст длится дольше 45 лет, женщина весом 100 кг может работать моделью, а если вы собрались уехать за тридевять земель, связь с близкими можно поддерживать 24/7.

Судьбоносные для человечества перемены всегда начинались с череды невообразимых случайностей. Не напади японцы на Пёрл-Харбор — США, быть может, не вступили бы в войну. А актриса Хеди Ламарр наверняка не стала бы изобретать многоканальную связь с плавающими частотами, без которой не было бы Wi-Fi и мобильной связи.

"Нужно изменить одну-единственную мелочь, чтобы запустить цепочку причинно-следственных связей, и тогда события и судьбы людей станут раскручиваться в другом направлении", — говорил главный герой фильма "Эффект бабочки", снятого в 2004-м Эриком Брессом и Дж. Макки Грубером. Только не думайте, что процесс преображения реальности уже завершён. Фокус составил список полутора десятков изобретений 2016 года: больших, маленьких и даже курьёзных… Которые, тем не менее, могут изменить вашу жизнь. Причём очень скоро.

Левитирующий светильник

Бытовое применение системы беспроводной передачи энергии

Швед Саймон Моррис с детства был одержим идеей левитации. Он даже заставил свой скейтборд парить в воздухе, как в фильме "Назад в будущее 2", хотя летать на нём было нельзя. Теперь мечты Морриса воплотились в виде парящей в воздухе лампочки. Она висит над подставкой благодаря обычным магнитам, но главная ценность изобретения Саймона Морриса в том, что он заставил эту лампочку светиться. Электричество передаётся в виде электромагнитных волн с помощью резонансного трансформатора. Эффективная система передачи энергии без провода, годная для массового производства, — не об этом ли мечтал Николя Тесла? Летающие лампочки продаются по $349 за штуку и пользуются большим спросом.

Черепица из солнечных батарей

Удобный способ использования солнечной энергии в быту

У солнечных батарей есть по крайней мере три недостатка. Первый — размер, второй — хрупкость, третий — высокая стоимость. Похоже, Илон Маск придумал, как решить все эти проблемы, — он сделал черепицу из солнечных элементов. При этом модули, из которых собирается покрытие, в случае повреждения можно менять по одному, не тратясь, как сейчас, на замену многометровой панели. Ну а по поводу стоимости Маск заявил, что она "будет не больше, чем у обычной крыши". Для производства панелей в ноябре 2016 года Tesla Motors Inc. Илона Маска объединилась с выпускающей солнечные панели американской компанией SolarCity Corp. Выпуск "солнечной черепицы", по словам гендиректора SolarCity Линдона Рива, начнётся в следующем году.

Заботливый будильник

Возможность предотвратить нарушения сна, избавиться от хронической усталости, головных болей и замедлить процесс старения

Трудно поверить, что будильник, этот жестокий утренний тиран, способен делать такие вещи. Он измеряет температуру, влажность, уровень освещения и даже качество воздуха в вашей спальне, чтобы помочь создать идеальную среду для отдыха. А заодно отслеживает циклы сна и бодрствования — чтобы разбудить вас в самый благоприятный момент. Этот будильник называется Sense, стоить он может от $149 и дороже в зависимости от выбранного функционала. Разработчик — калифорнийский паренёк по имени Джеймс Прауд выставил свою идею на Kickstarte летом 2014-го и собрал $2,41 млн.

Пары каннабиса вместо таблеток

Устранение побочных эффектов от действия сильных обезболивающих

Миллионы людей, использующих сильнодействующие обезболивающие препараты, страдают от нарушения сна и головных болей. Этого можно избежать, если не глотать таблетки, а "пыхнуть" в медицинских целях — причём без использования курения. Для этого группа исследователей из Университета Калифорнии в Сан-Франциско разработала портативную ручку-испаритель, напоминающую современные электронные сигареты. Строго дозированное количество масла каннабиса выделяется при нажатии кнопки и испаряется, после чего тетрагидроканнабинол вместе с парами попадает в организм. Действующие как обезболивающее гаджеты маркируются словом relief, но есть и модели с другой дозировкой. К примеру, calm действует как успокоительное, sleep — как снотворное. В целом это похоже на линейку медицинских средств, портит картину только дозировка bliss, вызывающая эйфорию. Пока такие ручки разрешено использовать только в Калифорнии, и стоят они $100 за штуку. Система не прошла медицинского тестирования, однако шансы на это есть — всё больше государств легализуют марихуану.

Маневренные шины

Новый уровень безопасности и комфорта на дороге

В марте этого года американская компания Goodyear представила новую модель колёс Eagle 360, которые могут двигаться боком и маневрировать на скользких поверхностях. С ними безопаснее будет ездить по обледеневшим дорогам и куда удобнее пристраиваться на место для парковки. Промышленный дизайнер Себастьен Фонтейн говорит, что при разработке модели был использован принцип обычной магнитной левитации. Если традиционные колёса прикручиваются к автомобилю, то над этими машина буквально парит, при необходимости разворачиваясь на 360 градусов на месте.

Доступный и практичный электрокар

Шанс сделать электрокар мейнстримом автомобильного мира

Для большинства покупателей электрокары делятся на две большие группы: слишком дорогие и маломощные. К примеру, Tesla Model S обойдётся в $66 тыс., а Nissan Leaf сможет прокатить вас только на 161 км. Chevrolet Bolt от компании General Motors претендует на статус исключения. Он достаточно долго удерживает энергию — на одной зарядке можно проехать 322 км. При этом новый Chevrolet уже сейчас продаётся всего за $40 тыс., а по мере роста объёмов производства розничная стоимость будет уменьшена. В следующем году аналитики GM планируют выпуск 80 тыс. таких автомобилей. Это означает расширение рынка электрокаров в США более чем на 60%.

Беспилотник для массового использования

Технологическая революция в сфере частной охраны и слежения

Беспилотные самолёты в наши дни невероятно умны. Способны вести преследование на высоких скоростях и делать очень качественные снимки. Но они всё ещё слишком сложны в управлении и громоздки для массового потребителя. Dji Mavic Pro — исключение. Он нашпигован самыми современными технологиями, позволяющими управлять дроном неспециалисту — причём как с пульта, так и жестами, умеет обходить препятствия, оснащён камерой 4K, но при этом лёгок и компактен (в сложенном виде он не больше буханки хлеба). Разработчик нового дрона американец Даррен Ликкардо говорит, что ради уменьшения габаритов пришлось "переосмыслить" практически все внутренние системы беспилотника, но усилия окупились. Помимо прочего, размер делает дрон более маневренным и снижает вероятность столкновения с посторонними объектами в полёте. Стоимость Dji Mavic Pro — от $999.

Универсальная система голосового управления

Реализация мечты о виртуальном секретаре, избавляющем вас от мелкой работы

Люди "разговаривают" с гаджетами не первый год — есть Siri от компании Apple и Cortana от Microsoft. Теперь к ним добавилась Alexa от Amazon, но она гораздо мощнее. С момента запуска (а это было в 2014-м) Amazon существенно расширил функционал Alexa, а главное — теперь она свободно интегрируется в десятки внешних приложений. Может, например, вызвать такси через Uber, заказать пиццу в Domino’s, а если у вас в доме работает беспроводная система освещения Philips Hue, Alexa может включить и выключить свет. Стоимость специального устройства-помощника Amazon Echo со встроенной системой Alexa — $180.

Индивидуальный бытовой воздушный фильтр

Возможность решить проблему загрязнения атмосферы в отдельно взятой квартире

Даже живя в экологически благополучной Калифорнии, молодой инженер Рей Ву беспокоился о том, как атмосферные загрязнения влияют на его лёгкие. Потому и разработал индивидуальный очиститель воздуха Wynd — по размеру прибор не больше полулитровой бутылки. Он поглощает несколько видов газообразных загрязняющих веществ, в том числе и те, что способствуют развитию онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Одного маленького фильтра достаточно, чтобы создать в комнате "климатический пузырь", заполненный очищенным воздухом. На Kickstarter проект собрал $600 тыс. В следующем году фильтры должны поступить в продажу по цене от $154.

Кобура для фаблетов

Устранение главного неудобства использования гибридных гаджетов

Рост спроса на устройства, сочетающие в себе функционал смартфона и большой экран планшета, до сих пор сдерживала неудобная для ношения форма. Но из-за слишком больших габаритов такой гаджет не помещается в карман. Для потребителей-мужчин, ведущих активный образ жизни, это серьёзный минус. Одесситы из компании AGE предложили остроумное решение этой проблемы — кожаный чехол, крепящийся на бедре или под рукой по принципу кобуры. Модель назвали Phonster X. Разработчики разместили информацию о своём проекте на Kickstarter, и $5000, необходимые для его реализации, были собраны за два часа.

3D-принтер биологических тканей

Расширение возможностей медицинской имплантации и создание качественно новой экспериментальной базы для клинических исследований

На базе Технологического университета Квинсленда в Брисбене (Австралия) в 2017 году откроется первый центр биопринтинга. Это будет что-то вроде завода по производству тканей для человеческого организма. Их станут имплантировать пациентам хирургического отделения в местных клиниках — все необходимые разрешения уже получены. Пока с помощью 3D-принтера создают в основном фрагменты костей и хрящевые ткани. Но у создателей уже есть опыт принтинга коленного мениска, сердечного клапана и даже искусственного уха. "Распечатать" таким образом сложный орган, например печень или сердце, пока невозможно. Но австралийские медики говорят, что это вопрос времени.

Реалистичная Барби

Может привести к пересмотру стандартов женской красоты

Долгих 57 лет кукла Барби оставалась символом недостижимого физического совершенства. Разработчики наделили её идеальными пропорциями, практически не встречающимися в реальной жизни, несколько поколений женщин, выросших с Барби в руках, с сожалением констатировали, что их тела не дотягивают до этого стандарта. И вот в январе этого года компания Mattel — производитель куклы-красавицы, столкнувшись со спадом продаж, приняла решение сделать Барби похожими на реальных девочек. Так появились четыре новые модели — миниатюрная, рослая, полноватая и чернокожая. Объёмы сбыта выросли на 44%.

Беспроводные наушники

Новый уровень удобства использования смартфонов

Компания Apple давно приобрела репутацию нарушителя технологического статус-кво. После сенсорных экранов и объединения функций множества устройств в одном публика уже ничему не удивляется. И всё-таки сообщение о том, что у нового iPhone 7 не будет 3,5-мм разъёма для наушников, стало сюрпризом. Много десятилетий подряд ни одно аудиоустройство не обходилось без такого "гнезда", но вот теперь появились беспроводные наушники AirPods. В них вмонтированы микрофоны, так что вы сможете вести телефонный разговор или управлять своим смартфоном в голосовом режиме с помощью Siri. Есть ещё сенсоры, определяющие, находятся ли AirPods Apple в ушах, — музыка автоматически выключается, если вы вытащите один из наушников, чтобы с кем-то поговорить. Стоит это чудо техники $159.

Успокаивающая игрушка

Безопасное, немедикаментозное решение проблемы невротических расстройств, возникающих при подавлении гиперактивности

Американцы Марк и Метью Маклахлены предложили гиперактивным людям, вынужденным подолгу сидеть на одном месте, успокаивать нервы с помощью игрушки под названием Fidget Cube (дословный перевод — "куб непоседы"). Перебирая пальцами грани этого кубика, можно крутить шарик, нажимать на кнопки, вращать шестерни, переключать тумблеры. Причём всё это делается беззвучно, поэтому не раздражает окружающих. Создатели выставили игрушку на краундфандинговую платформу с намерением собрать $15 000, а набралось без малого $6,5 млн. Спрос всё ещё зашкаливает, и если изначально Маклахлены просили за один кубик $14, то сейчас цена поднялась до $19.