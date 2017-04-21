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Главная » Стиль жизни » Технологии » Видео Apple собралась делать гаджеты из вторсырья

Видео Apple собралась делать гаджеты из вторсырья

<span class="label red">Видео</span> Apple собралась делать гаджеты из вторсырья
Фото из открытых источников

Для создания замкнутого производственного цикла компания создала робота Liam

21.04.17 59
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Компания Apple намерена создать замкнутый производственный цикл, который позволит изготавливать устройства исключительно из вторичного сырья.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Verge.

У Apple уже действует программа Apple Renew, в рамках которой покупатели могут сдать свои старые устройства на переработку.

Для создания замкнутого производственного цикла компания создала робота Liam, способного разбирать смартфоны и сортировать их компоненты. В настоящий момент уже запущено два подобных конвейера, которые могут разобрать до 2,4 миллиона устройств в год. 

Некоторые из полученных таким образом компонентов с недавних пор применяются для производства техники. Например, алюминиевые корпусы iPhone 6 переплавляются и используются при изготовлении компьютеров Mac mini.

Напомним, Apple сделает гибрид MacBook’а с iPhone и iPad.

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