В Чили стартовало строительство крупнейшего в мире телескопа

Аппарат стоимостью €1 млрд будет 86 метров в диаметре, общая масса конструкции составит пять тысяч тонн

Старт строительству крупнейшего в мире телескопа был дан в пятницу в Чили президентом страны Мишель Бачелет. Аппарат для исследования экзопланет (находящихся за пределами Солнечной системы), получивший название "Европейский экстремально большой телескоп" (European Extremely Large Telescope, EELT), будет сооружен к 2024 году в чилийской высокогорной пустыне Атакама, пишет ТАСС.

"Здесь будет возведен не просто телескоп, а одно из крупнейших доказательств возможностей науки и технологий, а также международного сотрудничества", - сказала Бачелет, слова которой приводит ее пресс-служба.

Аппарат стоимостью €1 млрд будет оснащен пятью сегментными зеркалами. Диаметр самого большого из них составит 39 метров, он будет состоять из почти 800 шестиугольных зеркал диаметром 1,4 метра.

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По данным финансирующей проект Европейской южной обсерватории (ESO) - международной исследовательской организации, в которую входят 13 стран Европы, Бразилия и Чили, площадь вращающегося купола телескопа будет приблизительно сопоставима с футбольным полем (86 метров в диаметре). Общая масса конструкции составит пять тысяч тонн, из них три тысячи - подвижная часть.

На сегодняшний день в пустыне Атакама функционирует Атакамский большой радиотелескоп (ALMA). Всего в астрономической обсерватории Ла-Силья, расположенной на высоте 2,4 тысячи метров над уровнем моря, находятся 18 телескопов, половина из которых построены на средства Европейской южной обсерватории.