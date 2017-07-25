Рельсотрон, создаваемый в рамках программы вооружения военно-морских сил США, получил обновления, позволившие сделать это оружие гораздо более мощным и сильно ускорить перезарядку.

По мнению разработчиков, уже в ближайшее время они смогут заставить его стрелять со скоростью десять выстрелов в минуту, сообщает Popular Mechanics.

Рельсотрон это электромагнитный ускоритель масс, разгоняющий токопроводящий снаряд вдоль двух металлических направляющих с помощью силы Ампера.

Современный рельсотрон состоит из "ствола" длиной от нескольких до полутора десятка метров. Внутри него на удалении в один сантиметр друг от друга проложены два рельса. Между ними находится снаряд, помещенный в плавкий электропроводный поддон, через который ток может идти от первого рельса ко второму. Когда на рельсы подается постоянный ток высокого напряжения, вставка-поддон моментально ионизируется, ее окружает облачко плазмы. Ток, текущий через плазму и рельсы, образует в межрельсовом пространстве сильнейшее магнитное поле. Оно взаимодействует с током, протекающим через плазму, и генерирует электромагнитную силу Лоренца, толкающую ускоряемое тело вдоль рельсов.

Возможный ресурс рельсотрона - 1000 выстрелов.

Напомним, американцы будут платить более ста миллиардов долларов ежегодно за новые корабли.