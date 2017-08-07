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Главная » Стиль жизни » Технологии » Туристический космический корабль прошел "пробный прогон"

Туристический космический корабль прошел "пробный прогон"

Туристический космический корабль прошел "пробный прогон"
SpaceShipTwo / Фото: NBC News

Теперь начнутся полноценные испытания SpaceShipTwo

07.08.17 709
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Закончился шестой предварительный испытательный полет суборбитального космического корабля SpaceShipTwo компании Virgin Galactic.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на space.com.

Все это время  корабль просто поднимался при помощи самолета-носителя VMS Eve, совершал планирующий полет, в процессе которого тестировались функции реактивного двигателя и других систем. 

Теперь начнутся полноценные испытания. SpaceShipTwo будет запускать двигатель после отделения от самолета-носителя и с его помощью подниматься все выше. Все предварительные испытания создатели назвали "пробным прогоном", помогающим техническим специалистам оценить все нюансы работы суборбитального корабля.

Отметим, SpaceShipTwo — это частный пилотируемый суборбитальный космический корабль многоразового использования. Он был создан компанией миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic для организации суборбитальных туристических полетов - при которых корабль не сможет выходить на устойчивую низкую околоземную орбиту, однако будет совершать полеты на высоте выше 100 километров над уровнем моря.

Коммерческая эксплуатация космического корабля SpaceShipTwo начнется не позднее следующего года.

Напомним, Люксембург разрешил добычу ископаемых в космосе.

 
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