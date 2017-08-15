NASA разрабатывает ракету, способную долететь до Марса за несколько недель

Ракета будет генерировать плазму, разряжать её, а затем выталкивать на высокой скорости

Компания Ad Astra и американское аэрокосмическое агентство NASA работают над разработкой сверхбыстрой плазменной ракеты.

Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на Ars Technica.



Сообщается, что в 2015 году NASA объявило тендер на разработку передовых силовых установок и предварительно договорилось с тремя компаниями.

Компания Ad Astra предложила плазменную ракету, которая работает на аргонном топливе. Ракета будет генерировать плазму, разряжать её, а затем выталкивать на высокой скорости.

"Это решение имеет потенциал для сокращения времени прохождения между Землей и Марсом до недель, а не месяцев", - говорится в сообщении.

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Компания Ad Astra должна продемонстрировать, что её плазменная ракета VASIMR способна "стрелять плазмой" в течение длительного времени.

На этой неделе Ad Astra объявила, что все еще работает над проектом и имеет результаты.

По условиям NASA, компания должна запустить плазменную ракету к 2018 году. Стоимость проекта - $9 миллионов.

Ранее сообщалось, что в NASA заявили о невозможности миссии на Марс из-за нехватки средств.