Украинские стартапы - одни из лучших в мире

5 украинских стартапов признаны одними из лучших на EXPO 2017.
Об этом сообщается в ФБ-сообществе "Сделано в Украине".
Вечером 21 августа в Астане на Форуме Энергия Будущего в рамках EXPO 2017 состоится презентация 30 отобранных международным жюри наиболее перспективных стартапов в области альтернативной энергетики.
5 из 30 стартапов - родом из Украины.
Среди отобранных украинских проектов:
- концентратор солнечной энергии научно-производственного предприятия SYNEKO;
- солнечные жалюзи SolarGaps;
- платформа умного дома 1-М Smart Home;
- платформа зарядных станций для электромобилей Go To-U;
- ультраконденсаторы Yunasko.
Напомним, в июне Кабинет министров при поддержке USAID и UKAID инициировал конкурс стартапов Open Data Challenge.