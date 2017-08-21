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Главная » Стиль жизни » Технологии » Украинские стартапы - одни из лучших в мире
Украинские стартапы - одни из лучших в мире
Фото: Shutterstock

Украинские стартапы - одни из лучших в мире

Наиболее перспективны - разработки в области альтернативной энергетики

21.08.17 2701
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5 украинских стартапов признаны одними из лучших на EXPO 2017.

Об этом сообщается в ФБ-сообществе "Сделано в Украине".

Вечером 21 августа в Астане на Форуме Энергия Будущего в рамках EXPO 2017 состоится презентация 30 отобранных международным жюри наиболее перспективных стартапов в области альтернативной энергетики.  

5 из 30 стартапов - родом из Украины.

Среди отобранных украинских проектов:

- концентратор солнечной энергии научно-производственного предприятия SYNEKO;
- солнечные жалюзи SolarGaps;
- платформа умного дома 1-М Smart Home;
- платформа зарядных станций для электромобилей Go To-U;
- ультраконденсаторы Yunasko.  

Напомним, в июне Кабинет министров при поддержке USAID и UKAID инициировал конкурс стартапов Open Data Challenge.

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https://www.dobovo.com/ru/
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