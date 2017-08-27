АСМР-звуки, которые вызывают особенное удовлетворение в человеческом мозге записали на одном видео.

Для записи использовались страницы книги, банку с газировкой, кофейные зерна, липучку-слайм и другие шуршащие вещи.

Отметим, АСМР — это автономная сенсорная меридианная реакция мозга физиологического характера на особые звуки. Эту реакцию еще часто называют мозговым оргазмом. К этим звукам относят звуки дождя, шуршание бумаги, шепот и др.

У некоторых людей они могут вызывать приятное ощущение покалывания в затылке, которое распространяется в виде мурашек по коже шеи и спины к конечностям. Для того, чтобы лучше понять, что такое АСМР, рекомендуем послушать эту запись в наушниках.

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