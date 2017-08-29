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Главная » Стиль жизни » Технологии » Первый в Украине музей компьютеров открылся в Харькове

Первый в Украине музей компьютеров открылся в Харькове

Первый в Украине музей компьютеров открылся в Харькове
Фото: newsroom.kh.ua

Последний стенд намеренно оставлен пустым, -  "здесь может быть именно ваше открытие"

29.08.17 205
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Сегодня, 29 августа, в Харькове состоялось открытие первого в Украине музея программного обеспечения и компьютеров.

Об этом сообщает Newsroom.

Более сотни технических устройств собрали всего трое харьковчан. Основную часть экспонатов последние четыре года собирал энтузиаст и коллекционер Александр Коваленко.

Сейчас в музее можно увидеть компьютер Apple II, созданный Стивом Возняком и Стивом Джобсом еще в 1977 году, первый коммерчески успешный ноутбук, 12-килограммовый Osborne 1, компьютер BBC для "повышения компьютерной грамотности", а также около десяти советских разработок 70-80-х годов и станцию, с помощью которой графические дизайнеры, например, создали магистра Йоду из "Звездных войн".

Создатели музея говорят, что формирование экспозиции еще не закончено - продолжаются поиски советской техники, а также создание отдельной выставки, посвященной развитию смартфонов.

Последний стенд энтузиасты намеренно оставили пустым, подписав его "Здесь может быть именно ваше открытие".

Напомним, Google и Минкультуры запустили 3D-туры по украинским музеям.

 
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