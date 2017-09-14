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Главная » Стиль жизни » Технологии » Видео В SpaceX смонтировали ролик с неудачными приземлениями Falcon 9

Видео В SpaceX смонтировали ролик с неудачными приземлениями Falcon 9

<span class="label red">Видео</span> В SpaceX смонтировали ролик с неудачными приземлениями Falcon 9
Фото: SpaceX

В видеоподборке собраны все провалы и первый успех Falcon'а

14.09.17 417
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Компания SpaceX показала видеоподборку неудачных приземлений ракеты-носителя Falcon 9.

"Сложная история о том, как Falcon 9, первая многоразовая ракета орбитального класса, наконец-то смогла приземлиться в целости и сохранности… возможно, Falcon понял, что до сих пор любит нас, или все-таки прочитал инструкции (здесь обыгрывается название плавучей баржи Just Read the Instructions, – ред.)…", — такое описание оставил глава компании Илон Маск к видеоролику в Instagram.

На видео показаны неудачи SpaceX, начиная с 2013 года, когда Falcon 9 взорвался при приземлении на воду, и заканчивая июнем 2016-го, когда ракете для посадки не хватило топлива.

Ролик завершается показами первого успешного приземления Falcon 9 в декабре 2015 года и первого успешного приземления ракеты на морскую платформу Of Course I Still Love You в апреле 2016-го.

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