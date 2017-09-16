"Глаз Сахары" сняли из космоса

Космонавтам на Международной космической станции удалось сделать снимок "Глаза Сахары".
Фотографию африканского геологического образования опубликовал Роскосмос, сообщает life.ru.
В пустыне Сахара в западно-центральной части Мавритании находится уникальное геологическое образование, которое благодаря своим масштабам хорошо заметно даже из космоса - диаметр около 50 км. Его называют "Глазом Сахары" или структурой Ришат. Этот потрясающий снимок сделал космонавт Сергей Рязанский.
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Версии о том, что это кратер от падения метеорита или жерло древнего вулкана, сейчас отвергаются: для этого "Глаз Сахары" слишком плоский, и горные породы в нем не подвергались специфическому воздействую высоких температур. Предполагается, что "Глаз" появился благодаря эрозии.
Напомним, Cassini передал на Землю последний сигнал и сгорел в атмосфере Сатурна.