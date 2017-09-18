Украинские разработчики создали гибрид мотоцикла и горного велосипеда, запас хода которого больше, чем у электромобиля Tesla. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.

"Украинские разработчики представили гибрид мотоцикла и горного велосипеда – Delfast Ebike. Уже вскоре его можно будет увидеть на Interbike International Expo в Лас-Вегасе. Уникальным проект делает запас хода в 380 км – больший, чем в электрокаре Tesla", – отметил он.

Глава правительства выразил уверенность, что такой экологичный и мощный транспорт оценят во всем мире, и пожелал разработчикам удачи и покорения новых вершин.