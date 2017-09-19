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Главная » Стиль жизни » Технологии » Кембрийского Чужого будут демонстрировать в передвижной экспозиции

Кембрийского Чужого будут демонстрировать в передвижной экспозиции

Кембрийского Чужого будут демонстрировать в передвижной экспозиции
Иллюстрация: Live Science

Существо размером всего в 1 см сохранилось лишь в известняках и сланцевых породах

19.09.17 1101
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Ученые из Лундского университета совместно с датскими художниками воссоздали облик моллюска Agnostus pisiformis, обитавшего на Земле 500 млн лет назад.

Его тело защищали две створки, которые похожи на раковины современных моллюсков, сообщает журнал Live Science, который цитируют мировые СМИ.

Он выглядит как инопланетный организм, возродившийся Чужой (как его еще называют). 

Существо размером всего в 1 см сохранилось лишь в известняках и сланцевых породах.

Он развивался из личинки, многократно сбрасывая и наращивая свой экзоскелет. 

Чужого будут демонстрировать в передвижной экспозиции о странных морских животных кембрийского периода — геологической эпохи, в которую случилась так называемая скелетная революция. Тогда у организмов появился экзоскелет, что во многом связано с фиксацией нового отношения в природе: хищник — жертва.

Напомним, Фокус разбирался, почему новые виды насекомых, моллюсков и червей называют именами известных людей и кому в первую очередь это нужно.

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