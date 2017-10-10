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Главная » Стиль жизни » Технологии » Астроном из Франции считает, что советский спутник "Молния" рухнет на Землю на 25 октября

Астроном из Франции считает, что советский спутник "Молния" рухнет на Землю на 25 октября

Астроном из Франции считает, что советский спутник "Молния" рухнет на Землю на 25 октября
Спутник "Молния-1" / Фото: Bruce Irving, Central Massachusetts / Wikimedia

В ноябре ожидается падение еще одного спутника – "Космос-1345"

10.10.17 82
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Отслуживший советский спутник связи "Молния 1-44", весящий около 1,5 тонны, скорее всего, войдет в плотные слои атмосферы и упадет на Землю 25 октября. Об этом заявил французский астроном Жозеф Реми, специализирующийся на расчетах падений космических объектов, передает Интерфакс-Украина.

По его данным, которые опубликованы на западных астрономических сайтах, предполагается, что обломки запущенного в конце июля 1979 года космического аппарата рухнут в южной Атлантике примерно в 500 км к западу от Рио-де-Жанейро.

На минувшей неделе специалисты американского космического агентства NASA предоставили несколько иные данные: они сообщили, что спутник связи "Молния 1-44" может упасть 20 октября. При этом из-за больших размеров он не сможет полностью сгореть в плотных слоях атмосферы. Точное место падения им пока не удалось определить.

В ноябре также ожидается падение советского спутника "Космос-1345", запущенного в 1982 году, который весит 1,7 тонны.

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