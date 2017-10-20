У недавно обнаруженного квазиспутника Земли – немусорная природа

Ученые подтвердили, что квазиспутник Земли (469219) 2016 HO 3 , обнаруженный в 2016 году, является астероидом, а также более подробно описали небесное тело. Исследователи рассказали об этом 49-й ежегодной встрече отдела планетарных наук Американского астрономического общества, передает N+1.

В прошлом году астрономы сообщили, что им удалось обнаружить новый естественный квазиспутник Земли. Он стал вращаться вокруг нашей планеты около ста лет назад.

Предположительный диаметр небесного тела составляет от 40 до 100 метров.

Согласно расчетам астрофизиков, он периодически "обгоняет" нашу планету и подходит к Солнцу ближе, чем она сама. Минимальная дистанция, на которую квазиспутник сближается с Землей, не превышает 38 расстояний между планетой и Луной (13,5 миллионов километров), а максимальная – 100 расстояний.

Несмотря на то, что исследователи с самого начала склонялись к тому, что 2016 HO 3 является астероидом, а не космическим мусором, вроде ракеты-носителя, авторы новой работы решили окончательно убедиться в этом. Дело в том, что квазиспутник Земли очень мал, поэтому наблюдать за ним трудно. Астрономы изучили 2016 HO 3 с помощью Большого бинокулярного телескопа (LBT), одного из наиболее технологически передовых оптических телескопов в мире, и телескопа Discovery Channel Telescope.

Наблюдения показали, что квазиспутник совершает один оборот вокруг своей оси за 28 минут, а также, что он действительно представляет собой астероид. Судя по спектру небесного тела, его состав близок к составу метеоритов, которые находят на Земле. По мнению ученых, 2016 HO 3 может стать привлекательным объектом для изучения в будущем.

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До этого момента уже были известны четыре квазиспутника Земли – астероиды 2004 GU9, 2006 FV35, 2013 LX28, и 2014 OL339. Квазиспутники отличаются от обычных спутников, вроде нашей Луны, характеристиками орбиты. Она лежит за пределами сферы Хилла – пространства, в котором планета способна удерживать свой спутник, несмотря на притяжение звезды, вокруг которой она сама вращается. Оставаться рядом с планетой квазиспутникам помогает орбитальный резонанс 1:1, однако он не стабилен, что со временем приводит к расхождению небесных тел.