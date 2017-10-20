Украинский стартап вошел в мировой ТОП-10

Идея Go To-U заключается в том, чтобы объединить социально-ответственные бизнесы

Украинский стартап Go To-U вошел в десятку лучших на международном конкурсе ClimateLaunchpad.

Об этом на своей странице в Facebook написал основатель проекта Назар Шимоните-Давида.

Отмечается, что команда разработчиков идеи получит 95 тыс. евро для расширения сети бесплатных зарядных станций для электромобилей.

По словам основателя стартапа, идея Go To-U заключается в том, чтобы объединить социально-ответственные бизнесы, которые поддерживают путь экологичного и прогрессивного развития человечества.

Рестораны, отели и другие заведения сферы услуг за свои средства устанавливают зарядки для электрокаров, пользоваться которыми можно бесплатно. Go To-U через мобильное приложение и облачный сервис, обеспечивают поток новых клиентов на электромобилях. Сеть таких зарядок включает уже более 100 локаций в Украине.

Для максимально удобного пользования нашей партнерской сетью, мы придумали способ, как зарезервировать место и время зарядки, чтобы не возникало очередей к зарядке и не было разочарованных клиентов. Для бизнеса стоимость электроэнергии, потраченной на зарядку абсолютно не ощутима, особенно на фоне затрат на кондиционирование летом или работы кухни", - отмечает Назар Шимоните-Давида.

95 тыс. евро команда потратит на развитие платформы и совершенствования сервиса. По словам автора идеи, средства будут выделяться в три этапа. На первом этапе команда будет работать над тем, чтобы масштабировать проект на глобальном уровне, организовывать различные образовательные проекты.

ClimateLaunchpad - это один из крупнейших в мире конкурс зеленых стартапов. Впервые украинские команды начали представлять там свои проекты в 2016 году.

Напомним, украинцы создали гибрид мотоцикла и велосипеда, способный конкурировать с Tesla.