Космический мусор — отработавшие срок спутники, отделившиеся части ракет и потерянные космонавтами инструменты летают вокруг Земли быстрее, чем пули, и создают опасность действующим орбитальным аппаратам. Мусорят все космические державы, но некоторые больше, чем другие. Об этом сообщает Популярная механика.

Портал Space-Track.org опубликовал статистику по космическому мусору.

Больше всего на орбите российских (советских) объектов — больше 6500. На втором места – США с более чем 6200. Китайская космическая программа моложе и советской, и американской, но число бесполезных орбитальных объектов, запущенных китайцами, уже достигло 3475. Большая их часть образовалась в результате испытаний 2007 года, когда китайские военные тестировали антиспутниковую систему и разрушили собственный спутник.