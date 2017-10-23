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Главная » Стиль жизни » Технологии » Все больше веб-трафика передается через защищенные соединения, - Google

Все больше веб-трафика передается через защищенные соединения, - Google

Все больше веб-трафика передается через защищенные соединения, - Google
Фото: Engadget

Рост показателей сдерживают старые мобильники, которые не поддерживают шифрование на аппаратном уровне

23.10.17 43
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Google оказывает давление на интернет - отрасль с целью увеличения использования HTTPS в сети интернет.

Безопасное соединение на обеих сторонах по умолчанию позволяет защитить данные пользователей от перехвата или манипулирования.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на отчет Google.

Для собственных продуктов компания использует соединение HTTPS в 89% случаев. Для сравнения, в начале 2014 года этот показатель составлял около 50%. На протяжении последнего года количества сайтов в перечне 100 наиболее популярных ресурсов, использующих HTTPS, удвоилось – с 37 до 71.

Что касается браузера Chrome, то, например, 74% просматриваемых в США страниц сейчас передается с использованием шифрования. А вот в Японии этот показатель составляет лишь 56%.

В отчете отмечается, что рост показателей сдерживают старые мобильные устройства, которые не поддерживают шифрование на аппаратном уровне.

Напомним, Google отключил свое "пешее" приложение.

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