Российская ракета "Союз" упала из-за того, что перепутали космодромы

А священник ни в чем не виноват

Стартовавшая с космодрома "Восточный" ракета-носитель "Союз-2.1б", потерпевшая аварию, была настроена на старт с космодрома Байконур.

Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в эфире одного из российских телеканалов, пишет ТАСС.

"Настройки (ракеты – ред.) действительно были под Байконур: не посчитали азимут", - сообщил Рогозин.

Вице-премьер РФ заявил, что не принимает в качестве оправданий ссылки на "софт, который делали 20 лет назад".

Чиновник добавил, что в руководстве госкорпорацией "Роскосмос" есть системные ошибки.

"Для того, чтобы создать такую сложную систему, нужно отвечать комплексно и системно за эту систему", - подчеркнул Рогозин.

Ранее стало известно, что разгонный блок "Фрегат" после отделения от ракеты "Союз 2.1б", стартовавшей с космодрома "Восточный", сошел с орбиты из-за неправильного маневра. По данным источника, "Союз-2.1б" был запрограммирован для пуска не с "Восточного", а с "Байконура", поэтому и произошли такие маневры.

В России даже выдвигали версию, что в неудачном запуске "Союза-2.1б" с космодрома "Восточный" виноват благовещенский епископ Лукиан, который освящал ракету-носитель перед стартом.