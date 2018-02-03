Американское аэрокосмическое агентство NASA обнародовало панорамное видео Марса.

Как сообщается на сайте агентства, на который ссылаются мировые СМИ, фото для видео были сняты аппаратом Curiosity.

На нем, в частности, показан маршрут, пройденный им с момента начала работы в 2012 году. На видео также можно заметить гору, которая находится в 80 км от марсохода. Также просматривается кратер Гейл, которому от 3,5 до 3,8 миллиарда лет.

Curiosity сделал снимки незадолго до зимнего солнцестояния на Марсе, когда небо на планете было ясным. Это позволило получить множество деталей на видео.

Напомним, слетать на Марс получится только раз в жизни.