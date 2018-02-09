В Китае заработал онлайн-трибунал

В Шанхае запустили онлайн-трибунал, специализирующийся на обработке гражданских и коммерческих судебных процессов в интернет-сфере.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Shine.

Трибунал начал работу в январе этого года. В онлайн-систему на базе суда в районе Чаннин уже подано 106 исков по вопросам купли-продажи и различных нарушений в интернете.

Споры в области интернет-торговли будут также рассматриваться в режиме онлайн.

Отмечается, что с 2014 года суд района Чаннин рассмотрел 3,3 тыс. дел, связанных с интернет-преступлениями. С ростом популярности мобильных и электронных платежей в Китае возникла необходимость юридически обеспечить онлайн-безопасность. Первый интернет-суд появился в Китае в августе прошлого года в провинции Чжэцзян.

Напомним, умер один из создателей интернета.