Ученые вычислили вероятность того, что Tesla Маска вернется из космоса и врежется в Землю

Илон Маск, основатель SpaceX, на прошлой неделе завоевал внимание всего мира, запустив электромобиль Tesla в космос. У этого трюка, впрочем, есть весьма интересное продолжение: автомобилю предстоит путешествие по Солнечной системе в течение десятка-другого миллионов лет. Группа исследователей, специализирующихся на орбитальной динамике, проанализировала орбиту автомобиля на следующие несколько миллионов лет. Оказалось, существует ненулевая вероятность столкновения Tesla с Землей. Об этом ученые сообщают в работе, опубликованной на портале arXiv, передает Популярная механика.

Ханно Рейн из Университета Торонто в Канаде и его коллеги регулярно моделируют движения планет и экзопланет.

"У нас есть все необходимое программное обеспечение, и когда мы увидели запуск Tesla на прошлой неделе, то решили узнать, что ждет автомобиль в будущем. Таким образом, мы просчитали его орбиту на несколько миллионов лет", – рассказывает он.

Ракета Falcon Heavy из SpaceX вывела машину в сторону Марса, но гравитация Солнца через несколько месяцев запустит ее по эллиптической орбите, поэтому она будет многократно пересекать орбиты Марса, Земли и Венеры, пока не врежется в какое-нибудь небесное тело или не развалится от воздействия микрометеоритов.

Рейн говорит, что предсказанная орбита автомобиля похожа на многие околоземные астероиды, которые дрейфуют по всей Солнечной системе. Другие исследователи отследили колебания яркости автомобиля в космосе, чтобы вычислить, что скорость его вращения составляет примерно один раз в 5 минут. Первый раз Tesla пройдет в непосредственной близости от Земли в 2091 году — и за тысячелетия эта ситуация повторится многократно. Но из-за того, что крошечные различия в траектории перед встречей приводят к огромным различиям после нее, орбита по существу хаотична и прогнозировать ее с уверенностью невозможно.

Подводя итоги, команда утверждает, что за миллион лет у Tesla есть 6% шанс столкновения с нашей планетой и 2,5% шанс столкновения с Венерой. Еще через три миллиона лет этот шанс возрастет до 10%. Но даже в этом случае нашим далеким потомкам не о чем волноваться: скорее всего, автомобиль просто сгорит в атмосфере, так и не коснувшись поверхности планеты.