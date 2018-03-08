Ученые предложили новый способ поиска внеземных цивилизаций

Искать внеземные цивилизации можно не только по радиосигналам, но и по космическому мусору, окружающему их планеты. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на статью, принятую к публикации в Astrophysical Journal.

Испанский астроном Гектор Сокас-Наварро полагает, что спутники и станции должны оставлять характерный отпечаток на кривой блеска звезды во время прохождения по диску светила, причем увидеть его возможно даже современными инструментами.

В основе проектов SETI по поиску внеземной жизни лежит предположение, что технологически развитая цивилизация так или иначе должна будет со временем прийти к созданию систем радиосвязи, включая искусственные спутники. Из этого следует, что она также, вероятно, будет заниматься и освоением космоса – постройкой космических кораблей и обитаемых станций. При этом со временем на орбите может накопиться достаточно большое количество аппаратов, в том числе и вышедших из строя (космический мусор), и они станут заметны даже для современных телескопов, изучающих другие звезды в поисках экзопланет.

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Окружающие гипотетически обитаемую планету устройства (рабочие и нерабочие) автор новой работы Гектор Сокас-Наварро назвал поясом Кларка. Ученый провел несколько симуляций, в которых он выяснил, какой след будет оставлять пояс Кларка на кривой блеска материнской звезды во время транзита.

В своей работе Сокас-Наварро рассмотрел несколько планет, включая Землю, Проксиму b и TRAPPIST-1 d, e, f, g. Общая масса всех искусственных объектов на орбите вокруг небесных тел варьировалась от 1012 до 1014 килограмм; в среднем, каждый аппарат или его фрагмент имел радиус около одного метра и массу 100 килограмм.

Исследователи пришли к выводу, что лучше всего пояс Кларка (при его достаточной плотности) будет видно в системе из красного карлика и планеты на тесной орбите. Согласно симуляциям, 10-метровый телескоп, работающий в ИК-диапазоне (например, один из инструментов гавайской обсерватории Мауна-Кеа) сможет зарегистрировать искусственные объекты вокруг Проксимы b. Кроме того, подобный телескоп сможет увидеть пояс Кларка вокруг большинства планет системы TRAPPIST-1 — TRAPPIST-1d, -e и -f.

С планетой, похожей на Землю, ситуация несколько сложнее: увы, если она будет вращаться вокруг солнцеподобной звезды, современные инструменты не смогут разглядеть вокруг нее следы внеземной цивилизации – учитывая современный темп развития технологий, телескопы смогут обнаружить пояс Кларка на орбите другой планеты, похожей на Землю, не ранее, чем через 200 лет.

Основная сложность, которая может возникнуть при поиске космического мусора вокруг планет, заключается в сходстве его "отпечатков" на кривой блеска с признаками существования колец. С другой стороны, Сокас-Наварро считает, что последующие наблюдения позволят астрономам отличить одно от другого. Кроме того, многое будет зависеть от типа самой планеты (например, газовый гигант это или землеподобное тело) и результатов последующих поисков экзолун и колец за пределами Солнечной системы.

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Несмотря на потенциальную пользу для контакта с внеземными цивилизациями, космический мусор представляет большую угрозу для будущих пилотируемых миссий. По подсчетам Европейского космического агентства, сегодня на околоземной орбите находится 750 тысяч обломков, размер которых превышает сантиметр. Некоторые компании пытаются решить эту проблему, разрабатывая устройства для очистки околоземного пространства. Например, сингапурский стартап Astroscale в 2016 году создал прототип космической "липучки".