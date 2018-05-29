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Главная » Стиль жизни » Технологии » Первое в мире международное метро соединит Данию и Швецию
Первое в мире международное метро соединит Данию и Швецию
Эресуннский мост / Фото: Википедия

Первое в мире международное метро соединит Данию и Швецию

Проект планируют закончить в 2035 году

29.05.18 115
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Руководство датской столицы Копенгагена и шведского города Мальме договорились о строительстве первого международного метро.

Об этом сообщает The Local.

Согласно сообщению мэров, строительство ветки метро должно завершиться в 2035 году. Поезда будут ездить каждые полторы минуты. Это сократит время на сообщение между городами вдвое.

По предварительным расчетам, стоимость проекта составит 4 миллиарда евро.

Сегодня города сообщены известным на весь мир мостом через пролив Эресунн. 

Напомним, в столице Китая Пекине построят автоматическую беспилотную ветку метро. Беспилотной станет 12 ветка, которая будет находиться в северной части города и пересекать Пекин с востока на запад. Ее длина составит 29,4 км, на протяжении которых будет находится 21 станция, 14 из которых сделают пересадочными.

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