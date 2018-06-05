Корпорация Microsoft подтвердила покупку GitHub — сервис для хранения, распространения и управления исходным кодом IT-проектов.
После завершения сделки, сообщается в официальном блоге Microsoft, пост генерального директора GitHub займет Нэт Фридман, известный, в числе прочего, как основатель компании Xamarin.
По данным Bloomberg, Microsoft покупает GitHub за 7,5 миллиарда долларов. Сделка полностью будет проведена путем обмена акциями.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гейтс считает комбинацию из трех пальцев неудачной
Microsoft — один из крупнейших клиентов сервиса GitHub. Всего этой платформой пользуются около 28 миллионов разработчиков.
Отметим, о том, что Microsoft готовится купить GitHub, 3 июня сообщили несколько американских СМИ со ссылкой на источники. По их данным, переговоры с разной интенсивностью велись несколько лет. Источники СМИ не называли суммы готовящейся сделки, телеканал CNBC предполагал, что GitHub может быть оценен в 5 миллиардов долларов.