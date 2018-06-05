Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Технологии » Microsoft покупает GitHub за 7,5 миллиарда долларов

Microsoft покупает GitHub за 7,5 миллиарда долларов

Microsoft покупает GitHub за 7,5 миллиарда долларов
Фото: YouTube

Сделка полностью будет проведена путем обмена акциями

05.06.18 17
000

Корпорация Microsoft подтвердила покупку GitHub — сервис для хранения, распространения и управления исходным кодом IT-проектов.

После завершения сделки, сообщается в официальном блоге Microsoft, пост генерального директора GitHub займет Нэт Фридман, известный, в числе прочего, как основатель компании Xamarin.

По данным Bloomberg, Microsoft покупает GitHub за 7,5 миллиарда долларов. Сделка полностью будет проведена путем обмена акциями.

Microsoft — один из крупнейших клиентов сервиса GitHub. Всего этой платформой пользуются около 28 миллионов разработчиков.

Отметим, о том, что Microsoft готовится купить GitHub, 3 июня сообщили несколько американских СМИ со ссылкой на источники. По их данным, переговоры с разной интенсивностью велись несколько лет. Источники СМИ не называли суммы готовящейся сделки, телеканал CNBC предполагал, что GitHub может быть оценен в 5 миллиардов долларов.

Напомним, Windows 10 ушла в бесконечный экран смерти.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Игра на продвижение. Как правильно развивать бизнес в социальных сетяхДыра в Сети. Как украинцы прожили год после запрета самых популярных российских сайтов"Волю" может купить мексиканский миллиардер, - СМИ
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 35538
  2. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 34595
  3. Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты 4151
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9083
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 17133
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 19735
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 13002
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 14188
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 11477
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10191
  1. Донецк проваливается под землю, - Черныш 7397 / 8070
  2. В Украине подешевели бензин и дизельное топливо 3427 / 3822
  3. Углевод не пройдет. Вся правда о низкоуглеводной высокобелковой диете 2958 / 4245
  4. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 2729 / 2822
  5. Наследники Романовых назвали Поклонскую безумной и пожелали ей выздоровления 1936 / 2227
  6. Киевские музеи объявили дни бесплатного посещения в июне 1654 / 1781
  7. Суд в России вынес приговор Сущенко - 12 лет тюрьмы строгого режима 1546 / 1546
  8. Ескобар по-українські. Чому Антикорупційний суд має бути в Брюсселі 1291 / 1711
  9. В Эстонии пригрозили России потерей Омска, Томска и Петербурга 1227 / 1451
  10. В Китае рак сбежал из кастрюли, откусив себе клешню 1169 / 1334
  1. Киевские музеи объявили дни бесплатного посещения в июне 20 / 1781
  2. Абитуриенты из Крыма и Донбасса могут поступать в украинские вузы без ВНО, паспорта и аттестата 12 / 707
  3. Закулисье Simcord. Отзывы сотрудников о работе в Компании 10 / 873
  4. Ескобар по-українські. Чому Антикорупційний суд має бути в Брюсселі 10 / 1711
  5. Наследники Романовых назвали Поклонскую безумной и пожелали ей выздоровления 10 / 2227
  6. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 9 / 2822
  7. Дональд и Рональд. Похожи ли Трамп и Рейган 8 / 1130
  8. Донецк проваливается под землю, - Черныш 8 / 8070
  9. Забетонированное прошлое. Как создавалась и как была уничтожена "Стена памяти" на Байковом кладбище 7 / 3145
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.