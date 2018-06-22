Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты100 українських брендів
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты100 українських брендів
Главная » Стиль жизни » Технологии » Подключив самолеты к интернету можно сэкономить миллиарды, - эксперты

Подключив самолеты к интернету можно сэкономить миллиарды, - эксперты

Подключив самолеты к интернету можно сэкономить миллиарды, - эксперты
Коллаж: 24СМИ

Эти результаты будут достигнуты за счет непрерывной корректировки маршрута во время полета и многого другого

22.06.18 1691
900

Если подключить самолеты к интернету, то это позволит авиакомпаниям сэкономить $15 млрд, а также сократить число выбросов углекислого газа  в атмосферу на 21,3 млрд тонн в год.

Как сообщает tnooz.com, эксперты технологического провайдера Inmarsat считают, что эти результаты будут достигнуты за счет непрерывной корректировки маршрута во время полета. Кроме того, постоянный выход в интернет поможет сократить до минимума задержки и отмены рейсов.

Кроме того, по статистике, которую приводят эксперты, около 13% медицинских ЧП во время рейса приводят к вынужденной посадке лайнера и обходятся перевозчикам в $552 млн ежегодно. С помощью телемедицины количество таких приземлений станет минимальным, что в итоге принесет около $10 млрд в период с 2018 по 2035 годы. 

Кроме того, около 70% задержек рейсов вызваны погодными условиями. Их мониторинг позволит сохранить в бюджете перевозчиков до $1,3 млрд ежегодно.

Напомним, российский лоукостер хочет оборудовать свои самолеты "стоячими" местами.

9
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Интернет-мемы в Евросоюзе могут запретитьУкраинские воздушные асы показали мастер-класс в ДанииАнтонов не собирается восстанавливать сотрудничество с Россией
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 3553
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 57681
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 5102
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 6489
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 21172
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 11047
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 1627
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 17746
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3415
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 7953
  1. После разговора с Порошенко Путин созвал Совет Безопасности России 7112 / 8173
  2. Лучшим городом Украины признан Харьков - рейтинг журнала "Фокус" 6494 / 6669
  3. Под Киевом взорвалась АЗС: водитель забыл вытянуть заправочный пистолет 4631 / 4814
  4. В Украине резко изменится погода, - ГСЧС 3106 / 3319
  5. Шведский фестиваль закрыли навсегда из-за изнасилований 2742 / 2814
  6. Песчаная буря на Марсе охватила всю планету 2281 / 2613
  7. Дети ЛГБТ. Как живётся в семьях геев и лесбиянок 2127 / 3185
  8. В Украину не пустили двух российских артистов 1968 / 2159
  9. Насте Рыбке в Таиланде грозит 20 лет тюрьмы, - следствие завершено 1819 / 2926
  10. Российский омбудсмен назвала голодовку Сенцова "лечебным голоданием" 1604 / 1799
  1. Лучшим городом Украины признан Харьков - рейтинг журнала "Фокус" 57 / 6669
  2. Российский омбудсмен назвала голодовку Сенцова "лечебным голоданием" 11 / 1799
  3. Начало войны. Почему Сталин проиграл Гитлеру 10 / 1409
  4. Без аналогов и конкурентов: мультимедийная платформа Оn-Ріng — площадка интерактива с публичными людьми 8 / 131
  5. На Британских Виргинских островах ведется расследование в отношении Порошенко, - СМИ 7 / 615
  6. Под Киевом взорвалась АЗС: водитель забыл вытянуть заправочный пистолет 7 / 4814
  7. После разговора с Порошенко Путин созвал Совет Безопасности России 6 / 8173
  8. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 6 / 3553
  9. Сегодня в Киеве на Пейзажной аллее выступит Борис Гребенщиков 5 / 1247
  10. Путин на колеснице висит в тульской библиотеке 4 / 1301
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.