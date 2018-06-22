Подключив самолеты к интернету можно сэкономить миллиарды, - эксперты

Эти результаты будут достигнуты за счет непрерывной корректировки маршрута во время полета и многого другого

Если подключить самолеты к интернету, то это позволит авиакомпаниям сэкономить $15 млрд, а также сократить число выбросов углекислого газа в атмосферу на 21,3 млрд тонн в год.

Как сообщает tnooz.com, эксперты технологического провайдера Inmarsat считают, что эти результаты будут достигнуты за счет непрерывной корректировки маршрута во время полета. Кроме того, постоянный выход в интернет поможет сократить до минимума задержки и отмены рейсов.

Кроме того, по статистике, которую приводят эксперты, около 13% медицинских ЧП во время рейса приводят к вынужденной посадке лайнера и обходятся перевозчикам в $552 млн ежегодно. С помощью телемедицины количество таких приземлений станет минимальным, что в итоге принесет около $10 млрд в период с 2018 по 2035 годы.

Кроме того, около 70% задержек рейсов вызваны погодными условиями. Их мониторинг позволит сохранить в бюджете перевозчиков до $1,3 млрд ежегодно.

Напомним, российский лоукостер хочет оборудовать свои самолеты "стоячими" местами.